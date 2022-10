Publicis relève une nouvelle fois ses perspectives pour 2022 après un résultat positif au troisième trimestre

(Reuters) - Publicis, troisième groupe publicitaire mondial, a relevé mardi, pour la deuxième fois cette année, ses perspectives pour 2022, après avoir enregistré une croissance organique supérieure aux attentes de son chiffre d'affaires au troisième trimestre.La société prévoit une croissance organique de 8,5%, contre 6%-7% précédemment, et un taux de marge opérationnelle proche de 18%, contre 17,5% à 18% précédemment."Pour le troisième trimestre consécutif, notre modèle nous permet de générer une croissance à deux chiffres en capturant une nouvelle fois l'évolution des dépenses de nos clients vers la first-party data, les médias digitaux et les activités de digital business transformation", a déclaré le président du directoire Arthur Sadoun dans un communiqué.Le groupe, qui a affiché des résultats record en juillet, poursuit sa dynamique de croissance malgré une inflation élevée et le ralentissement économique mondial.Lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes, Arthur Sadoun a déclaré qu'il était encore trop tôt pour donner des prévisions pour 2023, mais que le groupe n'avait pas constaté d'impact significatif de la réduction des coûts par les clients.Même si les clients réduisaient leurs dépenses publicitaires, ces réductions concerneraient les budgets marketing dits traditionnels, a-t-il précisé.Publicis a vu ses activités numériques et axées sur les données Sapient et Epsilon progresser respectivement de 18,1% et 13,9% au troisième trimestre. Siège des agences de publicité Leo Burnett et Saatchi & Saatchi, le groupe a affiché une croissance organique de 10,3% au troisième trimestre, supérieure à l'estimation des analystes de 5,1% dans un consensus fourni par l'entreprise.Publicis, qui a augmenté les salaires de 7% en moyenne depuis le début de l'année, a déclaré qu'il accorderait une prime exceptionnelle d'une semaine de salaire à la moitié de ses employés, afin de les aider à faire face à l'inflation à l'approche des fêtes de fin d'année.

(Reportage Federica Mileo et Valentine Baldassari à Gdansk, version française Augustin Turpin)