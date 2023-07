Publicis relève ses prévisions, poursuit la transformation de ses activités

PARIS (Reuters) - Publicis a relevé jeudi ses prévisions annuelles après un premier semestre robuste marqué par une croissance sur ses principaux marchés et la poursuite de la transformation de ses activités. Le groupe de communication a fait état d'un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissements (Ebitda) en hausse de 3,7% à 1,335 milliard d'euros sur les six premiers mois de l'année. Publicis a relevé l'ensemble de ses objectifs pour l'année 2023 malgré des "incertitudes macroéconomiques persistantes". Le groupe s'attend désormais à une croissance organique d'environ 5% cette année, soit le haut de la fourchette fixée entre 3% et 5%. Il anticipe également un taux de marge opérationnelle proche de 18%, contre 17,5% à 18% précédemment, et un free cash-flow avant besoin en fonds de roulement d'au moins 1,6 milliard d'euros, contre environ 1,6 milliard d'euros auparavant. Interrogé sur le possible intérêt de Vincent Bolloré, actionnaire de contrôle de Vivendi, pour Publicis, Arthur Sadoun, président du directoire du groupe, a déclaré à Reuters: "L'indépendance est dans notre ADN". Publicis a vu ses activités numériques et axées sur les données, Sapient et Epsilon, progresser, les deux entités ayant généré un tiers des revenus du groupe. (Reportage Olivier Sorgho et Stéphanie Hamel, version française Stéphanie Hamel, édité par Bertrand Boucey)