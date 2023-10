Publicis relève ses prévisions après des résultats du T3 meilleurs que prévu

Publicis relève ses prévisions après des résultats du T3 meilleurs que prévu













Crédit photo © Reuters

par Olivier Sorgho (Reuters) - Publicis a relevé jeudi ses prévisions annuelles après avoir fait état d'une croissance organique de son revenu net supérieure aux attentes au troisième trimestre. Le groupe de communication vise désormais une croissance organique comprise entre 5,5% et 6,0% pour 2023, contre environ 5% précédemment. Publicis avait déjà relevé ses prévisions annuelles au mois de juillet. Le revenu net du groupe s'est établi à 3,24 milliards d'euros au troisième trimestre, soit une croissance organique de 5,3% sur un an. Les analystes tablaient sur une croissance de 3,6% selon un consensus compilé par la société. Les annonces de Publicis interviennent alors que le secteur de la publicité connaît un ralentissement. Les concurrents de Publicis, WPP et Interpublic ont chacun abaissé leurs prévisions annuelles cette année, invoquant une baisse des dépenses de leurs clients du secteur de la technologie. "Nous observons des coupes budgétaires dans le domaine de la publicité classique", a déclaré le président du directoire et directeur général de Publicis, Arthur Sadoun, lors d'une conférence téléphonique, soulignant lui aussi un affaiblissement du marché de la transformation numérique. Il a toutefois ajouté que la diversification des services proposés par Publicis et sa capacité à obtenir des parts de marché permettraient au groupe de compenser ce ralentissement. Le groupe anticipe également un taux de marge opérationnelle de 18%, contre proche de 18% précédemment, et un free cash-flow avant besoin en fonds de roulement proche de 1,7 milliard d'euros, contre d'au moins 1,6 milliard d'euros auparavant. (Reportage Olivier Sorgho; version française Camille Raynaud, édité par Kate Entringer)