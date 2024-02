Publicis rachète 2 millions de titres pour ses plans d'actions salariés

9 février (Reuters) - Publicis Groupe SA: * PUBLICIS GROUPE RACHÈTE 2 MILLIONS DE TITRES POUR COUVRIR SES PLANS D'ACTIONS SALARIÉS * MISE EN PLACE D'UN PROGRAMME PORTANT SUR L'ACHAT DE 2 MILLIONS D'ACTIONS, SOIT ENVIRON 0,8 % DE SON CAPITAL SOCIAL AU 31 DÉCEMBRE 2023 * CE PROGRAMME DÉBUTERA LE 9 FÉVRIER 2024 ET PRENDRA FIN AU PLUS TARD LE 31 MAI 2024 * CES ACTIONS REPRÉSENTENT UNE VALEUR DE L'ORDRE DE 200 MILLIONS D'EUROS QUI SERONT FINANCÉS PAR LES DISPONIBILITÉS DU GROUPE Texte original: shorturl.at/dmwFP Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)