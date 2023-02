Publicis grimpe en Bourse après sa prévision jugée "impressionnante" pour 2023

par Olivier Sorgho 2 février (Reuters) - Publicis caracolait jeudi en tête du CAC 40 après avoir dit anticiper une croissance organique de 3% à 5% en 2023, le numéro trois mondial de la publicité espérant continuer à profiter des investissements des entreprises dans la communication numérique. A la Bourse de Paris, l'action Publicis grimpait de 7,4% à 71,38 euros dans la matinée, sa plus forte hausse en séance depuis mars 2022 qui porte la valeur à un plus haut depuis mai 2015. Publicis avait relevé par deux fois ses prévisions en 2022, malgré une année marquée par l'inflation, l'épidémie de COVID-19 en Chine et un ralentissement des dépenses publicitaires au niveau mondial. "Nous n'avons pas remarqué de changement chez nos clients en raison de l'inflation", a déclaré Arthur Sadoun, président du directoire de Publicis, lors d'une conférence téléphonique. Le groupe a vu Sapient et Epsilon, ses activités numériques et axées sur les données, progresser respectivement de 18,5% et 12,0% en 2022. "Nous étudions désormais des acquisitions dites 'bolt-on'", a ajouté Arthur Sadoun. Publicis a enregistré une croissance organique de 10,1% en 2022 et un revenu net de 12,57 milliards d'euros, en hausse de 20% par rapport à l'année précédente. Sur le seul quatrième trimestre, la croissance organique est ressortie à 9,4%. "La performance est bien supérieure aux attentes au quatrième trimestre et la prévision pour 2023 est très impressionnante", soulignent dans une note les analystes de JPMorgan, selon lesquels le consensus pour la croissance organique était de 4,6% au quatrième trimestre et de 8,9% pour 2022. "Les résultats meilleurs que prévu devraient conduire à une réaction positive en Bourse (...) et ouvrir la voie à une dynamique sur l'ensemble de 2023", estiment pour leur part les analystes de Credit Suisse. (Reportage Olivier Sorgho; avec la contribution de Piotr Lipinski, version française Camille Raynaud et Blandine Hénault)