Publicis annonce l'acquisition de Practia

Publicis annonce l'acquisition de Practia













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Publicis a annoncé jeudi l'acquisition de Practia, une entreprise spécialisée dans la transformation digitale des entreprises, pour permettre à sa filiale Publicis Sapient d'entrer sur le marché sud-américain. "Face à la demande croissante de transformation numérique des entreprises, Publicis Groupe développe son expertise en Amérique latine pour mieux servir ses clients", a déclaré le président du directoire de Publicis, Arthur Sadoun, dans un communiqué. "L'arrivée de Practia permettra à Publicis Sapient de s'implanter en Amérique latine et d'accroître sa présence géographique, tout en développant ses capacités de transformation numérique des entreprises et son modèle de distribution mondial", a-t-il ajouté. Le groupe n'a pas précisé le montant de l'acquisition. (Rédigé par Camille Raynaud, édité par Blandine Hénault)