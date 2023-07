PSG : Galtier s'en va, Henrique arrive

par Thomas Le Bourdelles (iDalgo) C'est terminé ! Un an après avoir posé ses valises à Paris, Christophe Galtier n'est plus l'entraineur du club de la capitale. Les deux parties ont trouvé un accord pour mettre un terme à leur collaboration. Qui dit départ, dit arrivée. Ce n'est plus un secret pour personne, Luis Enrique sera sur le banc parisien la saison prochaine. La signature de l'entraineur espagnol de 53 ans sera officialisée ce mercredi. Pour se faire, le club champion de France a organisé une conférence de presse demain à 14 heures. Elle se tiendra au nouveau Campus PSG situé à Poissy, en compagnie du président Nasser Al-Khelaïfi.