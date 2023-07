PSG : Galtier s'en va, Enrique arrive...

PSG : Galtier s'en va, Enrique arrive...













par Thomas Le Bourdelles (iDalgo) C'est terminé ! Un an après avoir posé ses valises à Paris, Christophe Galtier est l'entraineur du club de la capitale pour encore quelques heures. Selon L'Equipe, les deux parties auraient trouvé un accord pour mettre un terme à leur collaboration. Qui dit départ, dit arrivée. Ce n'est plus un secret pour personne, Luis Enrique sera surement sur le banc parisien la saison prochaine. Le club champion de France a organisé une conférence de presse demain à partir de 14 heures. Elle se tiendra au nouveau Campus PSG situé à Poissy, en compagnie du président Nasser Al-Khelaïfi. Reste à savoir, si l'arrivée du technicien espagnol de 53 ans sera officialisée.