PSA : Ventes en baisse en 2019, l'Europe en recul, effondrement en Chine

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - PSA fait état jeudi d'un recul de 10% de ses ventes mondiales en volume en 2019, tirées vers le bas par une réduction de moitié en Chine et Asie du Sud-Est et une baisse en Europe.

Le groupe automobile français, qui restait sur cinq années consécutives de hausse de ses ventes, affiche pour l'année 2019 un chiffre mondial de 3,49 millions de véhicules vendus, en baisse de 10,0%.

Le recul est particulièrement marqué en Chine et Asie du Sud, où ses ventes s'effondrent de 55,4% à 117.084 véhicules vendus.

En Europe, son marché historique, PSA a vendu 2,5% de véhicules de moins qu'en 2018, à 3,03 millions.

Le groupe, porté notamment par la bonne tenue de ses véhicules utilitaires, souligne cependant qu'il est parvenu à maintenir sa position avec une part de marché à 16,8% sur un marché en légère hausse (+1,3%). PSA, engagé dans une fusion avec Fiat Chrysler Automobiles, précise que sa part de marché progresse en Italie (+0,5 point) et en Espagne (+0,2 point), reste stable en France et au Royaume-Uni, et recule en Allemagne (-0,6 point).

D'après les statistiques publiées jeudi par l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA), PSA a été devancé en 2019 par Volkswagen et Renault sur le marché européen des voitures particulières.

Par marques, Peugeot et Opel, la filiale allemande de PSA, subissent les plus forts reculs au niveau mondial avec respectivement 16,3% et 5,9% de ventes en moins. A l'inverse, DS progresse de 17,4%.

Commentant ces chiffres sur Europe 1, le ministre français de l'Economie, Bruno Le Maire, a déclaré qu'il n'avait pas d'inquiétude pour le groupe automobile français.

"Tous les constructeurs automobiles ont connu des difficultés au cours des dernières années, on sait que le marché chinois l'année dernière a été difficile pour beaucoup de constructeurs", a-t-il dit.

"Ce n'est pas là-dessus qu'il faut juger PSA, et ce n'est pas là dessus qu'il faut juger les constructeurs automobiles. Il faut les juger par rapport à leur position devant les deux grandes révolutions technologiques que sont le véhicule électrique et le véhicule autonome. Et sur ces deux sujet, en particulier le véhicule électrique, je pense que Peugeot est bien positionné", a-t-il ajouté.

Renault publiera vendredi ses chiffres de ventes en volumes pour l'année dernière.

(Henri-Pierre André, édité par Jean-Michel Bélot)