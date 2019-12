PSA s'apprête à vendre ses parts dans sa JV chinoise Capsa

Crédit photo © Reuters

par Gilles Guillaume et Yilei Sun

PARIS/PEKIN (Reuters) - PSA s'apprête à vendre sa participation dans sa co-entreprise chinoise Capsa, spécialisée dans la marque DS et victime depuis plusieurs années d'une chute de ses ventes, a dit à Reuters un porte-parole du constructeur automobile français.

Le projet de cession des 50% de PSA dans cette JV datant de 2011 et possédant une usine à Shenzhen fera l'objet vendredi matin d'une information des syndicats de PSA réunis en CSE central extraordinaire, puis sera à l'ordre du jour d'une séance ultérieure du conseil de surveillance du constructeur, a ajouté une source proche du dossier.

Côté chinois, le processus de recherche par Chongqing Changan Automobile d'un acheteur pour ses 50% de Capsa a déjà été évoqué dans des documents officiels début novembre, et fait l'objet d'un nouveau filing officiel auprès de la Bourse de la ville de Chongqing, daté de vendredi.

"Les deux partenaires ont l'intention de vendre leurs part dans leur JV commune Capsa. Cela ne remet pas en cause la présence et l'engagement en Chine de la marque DS, pour laquelle un nouveau plan stratégique sera présenté dans les prochaines semaines ou mois", a dit le porte-parole de PSA, sans autre commentaire sur le processus de vente engagé.

Aucun commentaire n'a pu être obtenu dans l'immédiat auprès d'un porte-parole de Changan hors des heures ouvrables habituelles.

Les ventes de PSA en Chine ont encore chuté de 32% l'an dernier à environ 263.000 véhicules, très loin du million d'unités visés plusieurs années plus tôt quand le marché chinois était l'axe majeur de l'internalisation du groupe sochalien.

L'autre JV chinoise de PSA - DPCA avec Dongfeng, de plus grande taille - fait elle aussi l'objet d'une restructuration drastique et PSA voit dans son projet de mariage avec FCA un moyen de diversifier à nouveau ses ventes hors d'Europe, notamment grâce à la forte implantation de Fiat Chrysler aux Etats-Unis et au Brésil.

Longtemps considéré comme un eldorado, le marché automobile chinois s'est retourné à la baisse à cause du ralentissement de l'économie, de la concurrence accrue des constructeurs chinois face aux groupes étrangers et de la guerre commerciale entre Pékin et Washington.

Selon le dernier document réglementaire de Changan, le groupe chinois a fixé 1,63 milliard de yuans (210 millions d'euros environ) comme prix plancher pour sa participation dans la JV avec PSA.

(Edité par Jean-Michel Bélot)