PSA et Fiat confrontés à une enquête de Bruxelles sur leur fusion

Crédit photo © Reuters

BRUXELLES/MILAN (Reuters) - Le projet de fusion de quelque 50 milliards d'euros de Fiat Chrysler et PSA va faire l'objet d'une enquête approfondie de la Commission européenne, les deux groupes ayant refusé d'offrir des concessions dans le but d'apaiser les inquiétudes du régulateur européen sur leur rapprochement, ont déclaré mercredi des sources proches du dossier, confirmant une information du Financial Times.

Les deux constructeurs automobiles ont été informés la semaine dernière que leur part de marché combinée élevée dans le segment des petits utilitaires était une source d'inquiétude pour Bruxelles, avaient indiqué en début de semaine d'autres sources à Reuters.

PSA et Fiat avaient jusqu'à mercredi soir pour répondre à ces inquiétudes mais ne l'ont pas fait, ont indiqué les sources. Cela conduira automatiquement à l'ouverture d'une enquête de quatre mois de la Commission européenne quand elle concluera son examen préliminaire de l'opération au plus tard le 17 juin.

La Commission européenne, Fiat Chrysler et PSA n'ont pas souhaité faire de commentaires.

"C'est une opération énorme et compliquée, nous savons comment les choses fonctionnent et donc nous savions qu'une enquête approfondie était une option. Ce qui ne retarderait pas le calendrier auquel nous sommes confrontés pour la fusion", a déclaré une des sources.

PSA et Fiat Chrysler prévoient de finaliser leur rapprochement au cours du premier trimestre 2021.

(Foo Yun Chee, Giulio Piovaccari à Milan et Gilles Guillaume à Paris; Blandine Hénault pour la version française)