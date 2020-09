PSA et FCA modifient leur accord de fusion pour renforcer leur bilan, selon une source

PARIS/MILAN (Reuters) - PSA et Fiat Chrysler ont décidé de modifier certains termes de leur accord de fusion afin de renforcer leur bilan face à la crise du coronavirus et garantir le succès de leur projet de mariage, a dit à Reuters une source proche du dossier.

Selon la source, PSA va renoncer au projet initial de cession de sa participation de contrôle dans l'équipementier Faurecia, dont il détient 46,34%, tandis que FCA réduira la partie en numéraire de son dividende exceptionnel, de 5,5 milliards d'euros à trois milliards.

"L'objectif est de renforcer la structure bilancielle des deux entreprises et de faire en sorte que cet accord aboutisse le plus vite possible", a ajouté la source, confirmant une information du journal italien Il Sole 24 Ore.

PSA et FCA n'étaient pas disponibles dans l'immédiat pour faire un commentaire.

