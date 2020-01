PSA donne à nouveau du galon à des ex-Renault-Nissan-Mitsubishi

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - PSA a promu à nouveau mercredi deux anciens responsables de Renault et de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, nommés respectivement à la tête des marques DS et Citroën.

Béatrice Foucher va diriger la nouvelle griffe haut de gamme du groupe PSA. Après plus de 25 ans chez Renault, elle était devenue le 1er novembre dernier bras droit d'Yves Bonnefont, directeur de DS et artisan de la naissance et de l'émancipation de la marque vis-à-vis de sa cousine Citroën.

Yves Bonnefont se voit confier à la place une étude sur "le potentiel de synergies au sein d'un portefeuille de marques", a indiqué PSA dans un communiqué.

Quant à Citroën, deuxième marque historique de PSA, elle sera dirigée à compter de ce jour par Vincent Cobee, ex-dirigeant de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, qui a rejoint PSA l'an dernier.

Linda Jackson, à la tête de Citroën depuis 2014, a incarné l'audacieuse transformation stylistique de la marque aux chevrons pour rajeunir sa clientèle et se distinger des cousines Peugeot et DS. Elle va maintenant diriger une étude sur la différenciation des marques, a ajouté PSA.

Si les passerelles ont toujours existé dans l'automobile, le mouvement de Renault-Nissan vers PSA s'est intensifié depuis que Carlos Tavares, numéro deux du groupe au losange et bras droit de Carlos Ghosn à l'époque, est devenu numéro un de l'autre grand constructeur automobile français il y a environ six ans.

Ces nombreuses nominations commencent à faire grincer des dents au sein de Renault, où plusieurs cadres intermédiaires redoute une fuite des cerveaux alors que le groupe aurait besoin en interne de toutes ses forces pour rebondir avec son futur nouveau directeur général, une fois que celui-ci aura été choisi.

Chez PSA, certains redoutent pour leur part que Carlos Tavares privilégie actuellement les recrutements chez le concurrent aux dépens de la promotion interne de cadres de PSA.

Les dirigeants qui font le chemin inverse sont moins nombreux, mais peuvent être également de haut vol, comme Gilles Le Borgne, ancien patron de l'ingénierie de PSA, qui vient d'intégrer le comité exécutif global de Renault à une fonction identique.

(Gilles Guillaume et Nicolas Delame, édité par Jean-Michel Bélot)