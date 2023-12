Prudence sur les actions en 2024 avec la baisse de la liquidité (Pictet AM)

par Claude Chendjou PARIS, 5 décembre (Reuters) - La baisse drastique de la liquidité des banques centrales dans les principaux pays développés, à l'exception du Japon, devrait se poursuivre en 2024 malgré le repli attendu des taux des grandes banques centrales et cela pourrait avoir un impact à moyen terme sur les marchés d'actions, estime-t-on chez Pictet AM. "La question de la liquidité sera l'un des éléments fondamentaux à prendre en considération l'année prochaine", a souligné Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM, lors d'une conférence de presse lundi, recommandant une grande prudence sur les actions, notamment dans le compartiment des "small & mid caps". L'intermédiaire note un effondrement de la liquidité banque centrale au niveau mondial sur les six derniers mois avec une contraction de 1,8% en terme de PIB nominal. Aux Etats-Unis, sur la même période la baisse est de 1,3%, tandis qu'en zone la chute s'établit à 5,8%. Pour Christopher Dembik, au regard de la contraction de la liquidité dans le bloc monétaire, "on peut se questionner sur le fait que la BCE, qui a certainement essayé de rattraper un retard initial, est allée un peu trop loin en terme de politique monétaire restrictive". Il note que les crédits aux entreprises se sont effondrés en zone euro pour revenir à leur niveau de 2015 et que le taux directeur optimal aurait dû ne pas dépasser les 3% alors que le taux de dépôt actuel de la BCE est actuellement à 4%. Alors que la liquidité est en zone de contraction dans le bloc communautaire et aux Etats-Unis, au Japon, elle est en expansion, grâce selon lui à un important flux en provenance du secteur privé. "Les entreprises japonaises sont en capacité d'investir et elles ont de la demande puisque le consommateur japonais a beaucoup d'épargne et des niveaux de salaires réels qui augmentent substantiellement", dit-il. "Cela nous permet d'être très optimistes sur le Japon et en termes de performance économique, c'est une zone qu'il faudra surveiller l'année prochaine", ajoute-t-il. RALLYE DE NOËL Concernant le marché américain, malgré les craintes sur la liquidité, Christopher Dembik estime que la Réserve fédérale américaine (Fed), qui se réunit la semaine prochaine, "a fait le job". "En terme de liquidités, on est en contraction, mais l'économie américaine est encore très résiliente. Les commandes de biens durables, hors aéronautique, sont supérieures à leur niveau d'avant-COVID-19", explique-t-il, notant que les marchés d'actions américains devraient continuer d'offrir une performance supérieure à celle de la zone euro. Il met cependant en garde contre les anticipations trop optimistes, soulignant que l'embellie boursière actuelle pourrait ne pas durer, rappelant que le choix décidé par les banques sur la taille de leur bilan pourrait avoir un impact sur la liquidité. "On a un rallye de Noël en raison des anticipations de baisses de taux mais aussi parce que la Fed réduit actuellement moins vite que prévu son bilan et que les Etats-Unis se financent, de manière assez inhabituelle, plutôt sur des échéances à court terme", explique-t-il. "Une partie de la liquidité peut donc aller se recycler sur les marchés actions au lieu d'aller sur les obligations à longue durée", ajoute-t-il. "Pour nous, sur du moyen long terme, on reste très prudents sur les marchés d'actions parce que fondamentalement on est sur des thématiques de contraction de la liquidité", insiste-t-il. "Et supposons qu'on ait ce fameux pivot des banques centrales comme le marché l'anticipe, qui de notre point de vue sera plus lent que dans le cycle précédent, il faut bien voir que la contraction ou l'expansion de la liquidité n'a pas un impact immédiat sur les marchés financiers. Cela prend plusieurs mois, ce qui fait que sur au moins une partie de l'année 2024, on est quand même très prudents sur les marchés actions". PRIVILÉGIER LES TITRES DE QUALITÉ Christopher Dembik estime néanmoins qu'il ne faut pas se tenir à l'écart des actions et être davantage sélectif en se repliant sur des titres de qualité, qui offrent certes peu de dividende, mais sont à même de résister à des difficultés économiques alors que les entreprises devraient faire face à partir de mi-2024 au "mur de la dette". Parmi ces actions de qualité figurent les secteurs des télécoms, des biens de consommation de base et les groupes présents dans des thématiques structurelles de long terme (transition énergétique, IA, biodiversité). Sur le marché obligataire, Pictet privilégie les titres de maturité courte, en raison notamment de la forte volatilité et de l'incertitude sur la conjoncture économique pour l'an prochain. La volatilité actuelle en "intraday" sur les obligations à dix ans est en moyenne de 12 points de base, le double de ce qu'elle devrait être sur une période normale, fait valoir la société de gestion, qui recommande également une vigilance accrue à l'égard des obligations émises par les sociétés financières, notamment sur les titres AT1. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)