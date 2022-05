Prudence sur les actions avant l'inflation en zone euro, le pétrole monte

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en légère baisse mardi, la hausse marquée du pétrole, la perspective d'une progression timide de Wall Street et les interrogations récurrentes sur l'inflation et les taux d'intérêt incitant les investisseurs à la prudence.

Les contrats à terme sur indices suggèrent un repli de 0,2% pour le Dax à Francfort et de 0,13% pour l'EuroStoxx tandis que le FTSE 100 à Londres devrait débuter quasi stable. Quant au CAC 40 à Paris, il pourrait céder autour de 0,2% selon les premières indications disponibles.

Alors que les marchés américains étaient fermés lundi pour le Memorial Day, les actions européennes ont progressé, en profitant notamment de l'annonce par les autorités de Shanghaï de la levée définitive des restrictions sanitaires mercredi.

Le Dax et le FTSE 100 ont ainsi conforté leurs gains de mai tandis que le CAC 40 comme le Stoxx 600 européen réduisaient leurs pertes mensuelles.

Cette dernière séance du mois pourrait être plus mitigée en raison de l'accélération de la hausse des cours du pétrole et du regain d'inquiétude suscitée par l'inflation après les chiffres supérieurs aux attentes publiés lundi en Espagne et surtout en Allemagne.

La première estimation de l'inflation dans l'ensemble de la zone euro en mai, qui pourrait influencer les décisions de la Banque centrale européenne (BCE) la semaine prochaine, sera publiée à 09h00 GMT. Elle aura été précédée par celle de l'inflation française à 06h45 GMT.

En Chine, les indices PMI officiels montrent que la baisse de l'activité s'est atténuée en mai dans l'industrie comme dans les services, l'indice composite remontant à 48,4 après 42,7 en avril.

LES VALEURS A SUIVRE :

PÉTROLE

Déjà orienté à la hausse lundi, le marché pétrolier amplifie sa progression après l'accord conclu dans la soirée par les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne en vue de réduire de 90% d'ici la fin de l'année leurs importations de brut russe.

Le Brent gagne 1,44% à 123,42 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 3,15% à 118,70 dollars. L'un et l'autre évoluent au plus haut depuis le 9 mars.

A WALL STREET

Après le week-end prolongé du Memorial Day, les contrats à terme sur les principaux indices américains suggèrent une ouverture en hausse de 0,13% pour le Dow Jones, de 0,28% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,6% pour le Nasdaq.

Les trois grands indices américains avaient fini en forte hausse vendredi, profitant des signes suggérant que l'inflation avait atteint son pic et que la consommation aux Etats-Unis tenait bon: le Dow Jones avait gagné 1,76% à 33.212,96 points, le S&P-500 2,47% à 4.158,24 et le Nasdaq Composite 3,33% à 12.131,13.

Le S&P 500 a ainsi porté sa progression sur l'ensemble de la semaine écoulée à 6,6%, sa meilleure performance hebdomadaire depuis novembre 2020.

EN ASIE

À la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei perd 0,24% à moins d'une heure de la clôture d'une séance en dents de scie, la hausse du pétrole et les interrogations sur l'évolution des taux d'intérêt ayant découragé les acheteurs.

En Chine en revanche, la tendance est solidement orientée à la hausse et profite en premier lieu aux valeurs liées à la consommation et aux hautes technologies après la confirmation de la levée du confinement à Shanghaï: le SSE Composite de Shanghai prend 0,9% et le CSI 300 1,32%.

CHANGES

Le dollar est pratiquement inchangé face à un panier de devises de référence (-0,06%), non loin du plus bas de cinq semaines touché lundi. Il regagne cependant du terrain face à l'euro, qui revient à 1,0749 contre 1,0786 au plus haut en séance lundi après les chiffres de l'inflation en Espagne et en Allemagne.

La monnaie unique reste néanmoins en passe d'enregistrer sa meilleure performance mensuelle depuis un an avec à ce stade un gain d'un peu moins de 2%par rapport au billet vert, grâce aux anticipations de relèvement des taux de la BCE.

TAUX

Les rendements des bons du Trésor américain sont en nette hausse dans les échanges en Asie après le long week-end du Memorial Day, profitant à la fois de l'élan donné par le Bund après les chiffres de l'inflation allemande et des déclarations de Christopher Waller, l'un des gouverneurs de la Réserve fédérale américaine, en faveur de plusieurs hausses d'un demi-point du taux des "fed funds".

Le dix ans prend ainsi près de dix points de base à 2,8423% et le deux ans plus de six points à 2,5666%.

Le dix ans allemand a bondi de huit points lundi à 1,044%.

(Rédigé par Marc Angrand, édité par Matthieu Protard)