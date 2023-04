Prudence sur les actions avant de nouveaux indicateurs et résultats

par Claude Chendjou

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en légère hausse et les Bourses européennes évoluent dans de faibles variations à mi-séance dans une tentative d'optimisme prudent sur les marchés avec les premiers résultats trimestriels des entreprises et dans l'attente de nouveaux éléments sur la trajectoire des taux d'intérêt des banques centrales. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,16% pour le Dow Jones et de 0,13% pour le Standard & Poor's 500, tandis que le Nasdaq est attendu stable. À Paris, le CAC 40 cède 0,09% à 7.512,66 vers 12h10 GMT après avoir touché dans la matinée un nouveau record à 7.552 points. À Francfort, le Dax reflue de 0,1%. A Londres, le FTSE prend en revanche 0,23%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 grappille 0,03%, mais l'EuroStoxx 50 de la zone euro recule de 0,34%, tandis que le Stoxx 600 grignote 0,08%.

L'appétit prudent pour le risque est notamment alimenté par les bénéfices trimestriels publiés vendredi par Citigroup, JPMorgan Chase & Co et Wells Fargo & Co, ressortis supérieurs aux attentes, alors que mardi Goldman Sachs et Bank of America feront part de leurs comptes financiers. Le marché attend également cette semaine les publications de Netflix, Tesla, IBM et Procter & Gamble, entre autres.

En Europe, le secteur du luxe qui a profité des solides résultats de LVMH et Hermès, attend les comptes vendredi de Kering.

"L'optimisme prudent est le leitmotiv de la hausse de ce lundi, car les données plus solides que prévu des entreprises américaines et des signes de résilience des consommateurs aident à masquer les inquiétudes persistantes concernant l'impact des taux d'intérêt élevés", explique Susannah Streeter, responsable changes et marchés financiers chez Hargreaves Lansdown.

Deux responsables de la Réserve fédérale américaine (Fed) John Williams et Loretta Mester doivent s'exprimer dans la semaine et un discours de Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), est également attendu, alors que seront publiés parallèlement de nouvelles données sur l'inflation en mars et les chiffres de l'activité dans les secteurs des manufacturiers et des services en avril en zone euro.

VALEURS EN EUROPE

Parmi les grands compartiments de la cote européenne, le secteur des ressources de base (+1,28%) affiche la meilleure progression alors que l'économie chinoise devrait avoir progressé au premier trimestre à son rythme le plus rapide depuis un an, selon le consensus Reuters sur le PIB de la Chine prévu mardi.

Dans les valeurs individuelles, des opérations de fusions-acquisitions animent les échanges. Network International bondit de 18,81% après avoir reçu une offre d'achat d'un consortium emmené par CVC Capital et Francisco Partners, ce qui tire tout le secteur des paiements électroniques avec notamment Worldline qui prend 3,32% et Nexi 2,74%.

Dans les jeux vidéos, Rovio Entertainment, éditeur d'Angry Birds, s'envole de 17,75% à la faveur d'une offre de 706 millions d'euros du groupe japonais Sega sur son concurrent finlandais.

Le spécialiste britannique des services pétroliers et de gaz John Wood Group avance de 6,89% après l'annonce d'un engagement avec le groupe de capital-investissement américain Apollo Global Managament en vue de son rachat pour environ 1,66 milliard de livres (1,87 milliard d'euros).

A Paris, Airbus (+1,20%) et Air France (+0,80%) sont dans le vert après leurs relaxes des charges d'homicides involontaires dans le crash en 2009 de la liaison Rio de Janeiro-Paris, qui a fait 228 victimes.

CHANGES

Le dollar rebondit légèrement, de 0,11%, face à un panier de devises de référence après être tombé vendredi à un creux d'un an.

Le billet vert progresse à un sommet d'un mois face au yen, à 134,22 yens pour un dollar, soutenu par des anticipations de relèvement des taux de la Fed de 25 points de base en mai alors que la Banque du Japon (BoJ) s'en tient à une politique ultra-accommodante.

L'euro se traite à 1,098 dollar, en repli de 0,17%.

TAUX

Sur l'obligataire, le rendement du Bund allemand à dix ans a touché un sommet d'un mois lundi, à 2,472% contre 2,431% vendredi, alors que le marché évalue le pic du taux de dépôt de la BCE à 3,75%.

Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries s'affiche à 3,547% (+2 points de base).

PÉTROLE

Les cours pétroliers reculent légèrement avant les statistiques chinoises prévues mardi: le Brent cède 0,57% à 85,82 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,63% à 82 dollars.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Matthieu Protard)