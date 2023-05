Prudence sur les actions après des indicateurs mitigés

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en légère baisse mardi et les Bourses européennes évoluent sur de faibles variations à mi-séance, la prudence dominant globalement après des indicateurs chinois inférieurs aux attentes et des statistiques mitigées en Europe. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en baisse de 0,26% pour le Dow Jones, de 0,14% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,06% pour le Nasdaq alors que l'incertitude demeure sur le plafond de la dette avant une nouvelle réunion à 19h00 GMT entre démocrates et républicains à la Maison blanche. À Paris, le CAC 40 est inchangé à 7.418,08 vers 11h40 GMT. À Francfort, le Dax prend 0,11% et à Londres, le FTSE grappille 0,04%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 recule de 0,03%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro avance de 0,1%. Le Stoxx 600 perd 0,08%, dans une fourchette étroite de fluctuations, pénalisé essentiellement par l'automobile (-0,83%) et les ressources de base (-0,43%) en réaction aux nouvelles en provenance de la Chine. Les données officielles publiées mardi montrent que la production industrielle (+5,6% sur un an) et les ventes au détail (+18,4%) en Chine ont accéléré en avril mais de manière moins importante qu'anticipé. En Allemagne, le moral des investisseurs allemands s'est dégradé nettement plus que prévu en mai (-10,7 après 4,1 en avril), selon l'enquête de l'institut d'études économiques ZEW. En zone euro, le produit intérieur brut (PIB) a progressé de 0,1% au premier trimestre par rapport aux trois mois précédents, selon les données définitives d'Eurostat, malgré la remontée rapide des taux d'intérêt. Une enquête Reuters prévoit une nouvelle hausse d'un quart de point des taux de la BCE en juin et en juillet. Aux Etats-Unis, les investisseurs attendent à 12h30 GMT l'indicateur mensuel des ventes au détail et à 13h15 GMT celui de la production industrielle, deux statistiques qui pourraient fournir de nouveaux éléments sur les perspectives de l'économie américaine alors que plusieurs responsables de la Fed doivent s'exprimer cette semaine. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET Home Depot reculait de 4,4% en avant-Bourse après l'abaissement de sa prévision de ventes et de bénéfice annuels, en raison d'un ralentissement de la demande dans un contexte d'inflation élevée. Dans son sillage, les distributeurs Walmart, Target, Macy's et Lowe's cédaient de 1% à 3,3%. L'action Horizon Therapeutics plongeait de 18% en avant-Bourse, la Federal Trade Commission (FTC) étant en passe de bloquer le rachat du groupe par Amgen AMGEN, selon une source. VALEURS EN EUROPE A Paris, Bouygues (-2,64%) accuse la plus forte baisse du CAC 40 après ses résultats trimestriels qui ne suffisent pas à convaincre les investisseurs, l'essentiel de la croissance résultant de l'intégration d'Equans. Sur le SBF 120, Faurecia (+4,93%) est en tête, profitant d'une recommandation à "l'achat" de Goldman Sachs. A Londres, Vodafone plonge de 5,40%, l'opérateur télécoms anticipant un fort repli de son flux de trésorerie cette année, une annonce qui prend le pas sur le plan de suppression de 11.000 postes sur trois ans. A Milan, son concurrent Telecom Italia cède 1,42% en raison des incertitudes quant à une offre des différents prétendants sur le réseau fixe de l'opérateur. Ailleurs en Europe, Philips est dans le vert à Amsterdam, le groupe assurant que 95% de ses respirateurs présentent des risques limités pour la santé, tandis qu'à Stockholm, le développeur de jeu vidéo Embracer Group chute de 16,03% après un abaissement de sa prévision d'Ebit ajusté pour l'ensemble de l'année. TAUX Les rendements des emprunts d'Etat en zone euro oscillent dans une fourchette étroite mardi, les investisseurs cherchant l'équilibre entre une inflation persistante dans le bloc monétaire et la perspective d'une pause imminente sur les taux de la Réserve fédérale américaine. Le taux du Bund allemand à dix ans cède environ quatre points de base à 2,274% après un gain de 4,5 points la veille et un pic depuis juillet 2011 de 2,77% touché début mars. Le rendement des Treasuries à dix ans perd 4,2 points à 3,4794% mais celui à un mois a bondi de 24 points, atteignant un nouveau record à 5,837%, et celui à deux mois de 15 points, à 5,068%, en raison des incertitudes sur le plafond de la dette américaine. La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, devrait déclarer ce mardi à un groupe de banquiers à Washington que l'impasse sur le mur de la dette a déjà des conséquences désastreuses pour l'économie américaine, car elle fait grimper les coûts d'emprunt et alourdit le fardeau de la dette du pays, selon des déclarations préparées en vue de cet événement. CHANGES Le dollar repart à la baisse, de 0,15%, face à un panier de devises de référence après avoir touché la veille un sommet depuis le 10 avril. L'euro se traite à 1,089 dollar, en hausse de 0,17%. La livre sterling a reculé mardi face au dollar et l'euro avant de se redresser après la hausse surprise du taux de chômage britannique, désormais à 3,9%, sur les trois mois à mars. PÉTROLE Les cours pétroliers refluent après les données en provenance de Chine, mais le relèvement des prévisions de l'AIE de 200.000 barils par jour (bpj) à 102 millions de bpj concernant la demande mondiale de brut pour cette année limite l'ampleur des pertes. Le Brent abandonne 0,32% à 74,99 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,31% à 70,89 dollars. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)