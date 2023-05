Prudence en vue sur les actions avant le CPI américain

Crédit photo © Reuters

par Laetitia Volga PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues sans grand changement mercredi à l'ouverture avant la publication des chiffres des prix à la consommation aux Etats-Unis. Les contrats à terme sur indices préfigurent un gain de 0,05% pour le CAC 40 parisien à l'ouverture, de 0,16% pour le Dax à Francfort, de 0,2% pour le FTSE à Londres et de 0,23% pour l'EuroStoxx 50. Attendu avec nervosité par les investisseurs, le rapport mensuel sur les prix à la consommation, que le département américain du Travail publiera à 12h30 GMT, permettra de déterminer si l'inflation a continué de ralentir en avril aux Etats-Unis. Il pourrait aussi donner des indications sur la suite de la politique monétaire de la Réserve fédérale, qui a laissé entrevoir une possible pause dans sa campagne de hausse des taux à l'issue de sa réunion ce mois-ci. Le consensus Reuters donne un indice CPI en hausse de 5% sur un an le mois dernier, comme en mars, et de 5,5% en excluant l'énergie et les produits alimentaires, après 5,6% un mois plus tôt. "Si l'inflation reste obstinément forte, nous nous attendons à ce que la Fed maintienne ses taux à un niveau plus élevé que ne le prévoient les marchés, sans pour autant augmenter les taux", a déclaré William Northey, chez U.S. Bank Wealth Management. Alors que d'autres données sont attendues cette semaine aux Etats-Unis, dont les prix à la production, les investisseurs gardent aussi un oeil sur les négociations sur le plafond de la dette américaine. Le président Joe Biden et les leaders républicains du Congrès, emmenés par le président de la Chambre des représentants Kevin McCarthy, sont restés divisés sur le relèvement du plafond de la dette à l'issue d'un entretien mardi à la Maison blanche, alors que plane le risque d'un défaut sur la dette au 1er juin. Une autre rencontre est prévue vendredi. A WALL STREET Wall Street a reculé mardi alors que les investisseurs ont fait preuve d'une prudence accrue en amont de la publication des prix à la consommation et de nouvelles discussions à Washington sur le relèvement du plafond de la dette. L'indice Dow Jones a cédé 0,17%, ou 56,88 points, à 33.561,81 points, le S&P-500 a perdu 18,95 points, soit 0,46%, à 4.119,17 points et le Nasdaq Composite a reculé de 77,36 points (-0,63%) à 12.179,55 points. PayPal, avec un plongeon de 12,73%, a pesé sur le S&P-500 et le Nasdaq après avoir revu à la baisse sa prévision de marge. Skyworks, fournisseur d'Apple en semi-conducteurs, a reculé de 5,15% après avoir dit s'attendre à un chiffre d'affaires et à un bénéfice inférieurs aux attentes ce trimestre. Parmi les autres mouvements de valeurs à noter, Boeing a pris 2,34% à la suite de l'annonce par Ryanair d'une commande de plusieurs milliards de dollars et Novavax a bondi de 27,79% après avoir annoncé un projet de réduction de 25% de ses effectifs mondiaux. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, le Nikkei a cédé 0,41%, freiné par des prises de bénéfice au lendemain d'un plus haut en clôture depuis janvier 2022. Le recul de l'indice phare japonais a été légèrement limité par la progression de 0,78% de Toyota, qui a enregistré une croissance de son bénéfice d'exploitation trimestriel supérieure au consensus, grâce à la faiblesse du yen et des volumes de production plus élevés. Les indices boursiers chinois creusent leurs pertes de la veille, toujours sous le coup des chiffres décevants du commerce extérieur en avril: le CSI 300 perd 0,94% et le SSE Composite de Shanghai 1,41%. CHANGES/TAUX Le dollar recule légèrement face à un panier de devises de référence alors que la réunion entre Joe Biden et les chefs de l'opposition au Congrès n'a pas permis d'aboutir à un compromis sur le plafond de la dette. L'euro, à 1,0966 dollar, est stable. Le rendement américain à dix ans est stable dans les échanges en Asie à 3,5224% tandis que son équivalent allemand gagne près de trois points de base à 2,365%. PÉTROLE L'annonce par l'American Petroleum Institute (API) d'une hausse des réserves de brut aux Etats-Unis la semaine dernière (+3,6 millions de barils) alors qu'une diminution était attendue par le consensus Reuters entraîne le marché dans le rouge. Les investisseurs suivront la publication des chiffres de l'Energy Information Administration (EIA) sur les stocks à 14h30 GMT. Le Brent recule de 0,67% à 76,92 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,68% à 73,21 dollars. *première estimation (édité par Bertrand Boucey et Kate Entringer)