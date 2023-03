Prudence en vue pour les actions, les rendements montent encore...

par Laetitia Volga PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient ouvrir sans grand changement à l'ouverture jeudi, les craintes liées à l'inflation et aux banques centrales continuant à freiner les actions mondiales tout en dopant les rendements obligataires. Les contrats à terme sur indices donnent une baisse de 0,26% pour le CAC 40 parisien, de 0,14% pour le Dax à Francfort mais une progression de 0,13% pour le FTSE à Londres. Publiés plus tôt dans la semaine, les chiffres de l'inflation dans plusieurs grands pays européens se sont établis au-dessus des attentes. Les analystes ont donc peu espoir de voir les tensions sur les prix faiblir dans l'ensemble de la zone euro. Eurostat doit publier sa première estimation de l'évolution des prix à la consommation en février à 10h00 GMT. Il y a "très peu ou aucun signe d'un processus désinflationniste en dehors des prix de l'énergie et des matières premières" malgré les hausses de taux de la Banque centrale européenne, a déclaré Carsten Brzeski d'ING dans une note. Aux Etats-Unis, l'activité manufacturière s'est à nouveau contractée le mois dernier mais c'est surtout la remontée d'un indice sur les prix des matières premières qui inquiète, dernier signe en date d'une inflation tenace. Les investisseurs s'attendent toujours à ce que la Fed relève ses taux d'un quart de point dans trois semaines mais la probabilité d'un relèvement d'un demi-point a gagné du terrain récemment. Les traders sont de plus en plus nombreux à anticiper que la Fed portera son taux directeur au delà de 5,5%, selon l'outil FedWatch du CME. A WALL STREET La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mercredi, alors que les rendements obligataires ont progressé après la publication de données sur l'activité manufacturière indiquant une inflation toujours élevée, en marge de nouveaux commentaires prudents de responsables de la Fed. L'indice Dow Jones a gagné 0,02%, ou 5,14 points, à 32.661,84 points, le S&P-500 a perdu 18,76 points, soit 0,47%, à 3.951,39 points et le Nasdaq Composite a reculé de 76,06 points (0,66%) à 11.379,48 points. Alimentant les craintes sur une politique monétaire encore agressive de la banque centrale américaine, le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, s'est dit ouvert à l'idée d'une hausse des taux de 25 points ou de 50 points de base en mars. Côté valeurs, le laboratoire Novavax a plongé de près de 26% après avoir émis des doutes sur sa capacité à poursuivre ses activités et avoir annoncé un plan de réduction de ses dépenses. Tesla a perdu jusqu'à 5% dans les transactions hors séance, le constructeur n'ayant pas évoqué le lancement très attendu d'un véhicule électrique abordable lors d'un journée investisseurs. D'après les contrats à terme sur indices, le Nasdaq pourrait perdre 0,79% à l'ouverture, le S&P-500 0,59% mais le Dow prendrait 0,07%. EN ASIE La Bourse de Tokyo a fini stable (-0,06%), freinée par le repli attendu du Nasdaq ce jeudi et les incertitudes sur la politique de la Fed. Les variations ont également été limitées en Chine avant l'ouverture dimanche de la session annuelle de l'Assemblée populaire nationale lors de laquelle des objectifs économiques annuels seront fixés et de hauts responsables élus. L'indice CSI 300 des grandes capitalisations de Chine continentale a cédé 0,2% et le SSE Composite de Shanghaï 0,1%. TAUX/CHANGES Sur le marché obligataire, les rendements de référence américains poursuivent leur remontée. Celui à deux ans, 4,931%, évolue à son plus haut niveau depuis 2007 et celui à dix ans s'affiche à 4,0438%, un pic d'environ quatre mois. En zone euro, le rendement du Bund allemand à dix ans gagne cinq points de base à 2,764%, établissant un nouveau plus haut depuis 2011. Avec la hausse des rendements obligataires américains, l'"indice dollar", qui mesure les variations du billet vert face à un panier de devises, gagne 0,18%. L'euro recule autour de 1,0638 dollar. PÉTROLE Les cours du pétrole sont peu changés après deux séances de gains à la faveur d'une forte reprise économique en Chine, le premier pays importateur. Le Brent est stable à 84,21 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) à 77,56 dollars. (Laetitia Volga, édité par Tangi Salaün et Kate Entringer)