Prudence en vue en Europe, la banque centrale chinoise déçoit

Crédit photo © Reuters

par Blandine Henault PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note prudente lundi à l'ouverture, alors que la Banque populaire de Chine (BPC) a agi moins fortement que prévu sur ses taux en dépit des craintes croissantes pour la deuxième économie mondiale. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,16% à l'ouverture. Les contrats à terme signalent un gain de 0,04% pour le Dax à Francfort, une hausse de 0,03% pour le FTSE à Londres et un repli de 0,04% pour le Stoxx 600. Les indices européens ont accusé un repli hebdomadaire la semaine dernière, malmenés par les craintes d'un environnement de taux élevé prolongé aux Etats-Unis et par les inquiétudes sur l'économie chinoise. La BPC a abaissé lundi son taux préférentiel de prêt à un an mais elle a surpris les marchés en maintenant celui à cinq ans, alors qu'une réduction était largement attendue. EN ASIE Les Bourses de Chine continentale reculent après l'action moins forte qu'attendu de la BPC. L'indice composite de la Bourse de Shanghai perd 0,43% et le CSI 300 abandonne 0,57%. A Hong Kong, le Hang Seng lâche 1,4%. La Bourse de Tokyo fait fi pour sa part de la déception autour de la BPC et gagne 0,37% à l'approche de la clôture sur des achats à bon compte après avoir perdu 3,15% la semaine dernière, sa pire performance hebdomadaire depuis le début de l'année. A WALL STREET La Bourse de New York a fini en ordre dispersé vendredi, les gains des secteurs défensifs et de l'énergie ayant compensé la faiblesse des valeurs de croissance, alors que les investisseurs attendent le discours, vendredi, du président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Jerome Powell, lors du symposium de Jackson Hole. L'indice Dow Jones a gagné 0,07%, à 34.500,66 points. Le S&P-500, plus large, a fini quasi stable (+0,01%), à 4.369,71 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 0,20% à 13.290,776 points. Les futures sur les trois indices signalent pour l'heure un léger repli à l'ouverture ce lundi. TAUX/CHANGES Le rendement des Treasuries à dix ans gagne près de quatre points de base, à 4,288%, après avoir atteint la semaine dernière un pic depuis octobre à la faveur de solides statistiques américaines qui ont alimenté les anticipations de taux élevés aux Etats-Unis pendant une période prolongée. Le dollar reste ferme face à un panier de devises de référence, les cambistes étant dans l'attente du symposium de Jackson Hole. Le yuan s'est pour sa part affaibli après les annonces moins fortes que prévu de la BPC. PÉTROLE Les cours du brut progressent, portés par la réduction de l'offre avec la baisse des exportations de l'Arabie saoudite et de la Russie qui compense les inquiétudes sur la demande liées aux taux élevés et au ralentissement de l'économie chinoise. Le baril de Brent gagne 0,6% à 85,29 dollars et celui du brut léger américain avance également de 0,6% à 81,75 dollars. LES VALEURS A SUIVRE : PAS D'INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 21 AOÛT (Rédigé par Blandine Hénault)