Prudence en vue en Europe avant les banques centrales

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note prudente à l'ouverture vendredi après trois séances consécutives de gains alors que la semaine prochaine sera marquée par les réunions de politique monétaire de trois grandes banques centrales et plusieurs indicateurs macroéconomiques, dont les indices PMI en Europe et le PIB américain. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait grignoter 0,05% à l'ouverture. Le Dax à Francfort pourrait perdre 0,5%, tandis que le FTSE 100 à Londres devrait grappiller 0,03%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en repli de 0,34%. L'attentisme devrait dominer pour la dernière séance de la semaine en l'absence de nouveaux catalyseurs, les ventes au détail au Royaume-Uni, ressorties en hausse plus forte que prévu en juin (+0,7%), étant le seul indicateur majeur du jour. Les investisseurs prendront connaissance lundi des premiers chiffres de l'activité en Europe pour le mois de juillet avec la publication des indices PMI, tandis que la première estimation du produit intérieur brut américain pour le deuxième trimestre est prévu jeudi. Entre temps, la Réserve fédérale américaine (Fed) aura entamé mardi une réunion de deux jours qui devrait déboucher mercredi sur un ultime relèvement de ses taux d'intérêt après une hausse de 500 points de base depuis mars 2022, selon les prévisions des marchés monétaires. La Banque centrale européenne (BCE), elle, se réunira le lendemain et devrait aussi opter pour une hausse de 25 points de base de ses taux, sans que celle-ci soit pour autant la dernière, selon une enquête de Reuters. Après la Fed et la BCE, la semaine s'achèvera alors avec les décisions de la Banque du Japon (BoJ), qui pourrait opter pour le statu quo malgré une inflation de base en juin (+3,3% sur un an) ressortie vendredi au-dessus de son objectif. Outre les préoccupations macroéconomiques, les résultats des sociétés (Thales, Sartorius Stedim, American Express ou encore Schlumberger) devraient continuer d'animer les échanges, après la déception enregistrée dans les nouvelles technologies. Le consensus Refinitiv prévoit un repli de 6,4% des bénéfices des sociétés du S&P-500 et une baisse de 9,2% des bénéfices des entreprises du Stoxx 600 sur la période avril-juin, en rythme annuel. LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE: Thales a revu vendredi à la hausse son objectif de croissance pour 2023, tandis que Dassault Aviation a laissé inchangé jeudi soir ses perspectives pour cette année malgré un recul de son chiffre d'affaires ajusté au premier semestre. A WALL STREET La Bourse de New York a fini en ordre dispersé jeudi, le Nasdaq souffrant des mauvais résultats de Tesla et Netflix alors que le Dow profitait de la bonne performance de Johnson & Johnson. L'indice Dow Jones a gagné 0,47%, ou 163,97 points, à 35 225,18 points. Le S&P-500, plus large, a perdu 30,85 points, soit 0,68%, à 4.534,87 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 294,71 points (-2,05%) à 14 063,31 points. Les résultats trimestriels de Tesla, publiés mercredi, ont déçu, alors que son directeur général, Elon Musk, a évoqué une poursuite des baisses de prix de ses voitures électriques. Netflix a également reculé après une performance inférieure aux attentes du marché au deuxième trimestre. Johnson & Johnson a terminé dans le vert après avoir relevé sa prévision de bénéfice pour 2023 et affiché un bénéfice par action au deuxième trimestre supérieur aux attentes des analystes. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a fini en recul de 0,57% à 32.304,25 points et le Topix, plus large, a perdu 0,06% à 2.262,2 points. Le Nikkei, plombé par les valeurs liées aux semi-conducteurs comme Screen Holdings (-4,87%) et Renesas Electronics (-2,52%), a ainsi accusé une deuxième séance consécutive dans le rouge. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) reflue de 0,5%, s'acheminant vers une perte hebdomadaire de 1,8%. En Chine, le SSE Composite de Shanghai abandonne 0,11% et le CSI 300 cède 0,13%. CHANGES/TAUX Le dollar est stable (-0,04%) face à un panier de devises de référence et s'achemine vers un gain de 1% sur l'ensemble de la semaine. La monnaie japonaise se renforce à 139,97 yens pour un dollar après une réaccélération des prix à la consommation en juin au Japon. L'euro, en hausse de 0,12%, se traite à 1,1141 dollar. La livre sterling a pris 0,28%, à 1,2904 dollar, après la publication des ventes au détail en Grande-Bretagne. Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans est quasiment stable, à 3,8388%. Le rendement du Bund allemand à dix s'affiche à 2,439, en repli d'un peu plus d'un point de base. PÉTROLE Les cours pétroliers s'orientent vers une quatrième semaine d'affilée dans le vert alors que les investisseurs digèrent la perspective de mesures de relance économique en Chine et la baisse des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine dernière. Le Brent gagne 1% à 80,44 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,04% à 76,44 dollars. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)