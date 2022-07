Prudence en vue en Europe avant la BCE, la politique devrait peser à Milan

par Laetitia Volga

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note hésitante à l'ouverture jeudi, la prudence décourageant la prise de risque à quelques heures des annonces de la Banque centrale européenne alors que la crise politique en Italie prend de l'ampleur mais que celle de l'énergie semble s'apaiser.

Les contrats à terme donnent une hausse de 0,02% pour le CAC 40 parisien, de 0,2% pour le Dax à Francfort, de 0,2% pour le FTSE à Londres et de 0,08% pour l'EuroStoxx 50.

La Bourse de Milan est indiquée en baisse de 2,3% après l'abstention de trois formations de la coalition gouvernementale en Italie lors du vote de confiance au Sénat sollicité par Mario Draghi, ce qui devrait amener le président du Conseil à démissionner et entraîner des élections anticipées.

Le chaos politique italien intervient au plus mauvais moment pour la BCE qui devrait annoncer à 12h30 GMT sa première hausse de taux depuis 2011 et pourrait dévoiler les contours de son nouvel outil anti-fragmentation, destiné à contenir les coûts d'emprunt des pays les plus endettés de la zone euro, dont ceux de l'Italie.

La présidente de la BCE, Christine Lagarde, avait indiqué que les taux seraient augmentés de 0,25%, et cela reste l'option privilégiée par les marchés, mais des informations récentes indiquent que les gouverneurs de l'institution débattront d'un possible relèvement d'un demi-point face à l'accélération de l'inflation.

"A moyen terme, la question de l'ampleur (de la hausse des taux) est triviale. Nous considérons que la BCE est en retard sur le cycle économique (...) Il est évident que l’économie de la zone euro ralentit fortement. Nous considérons que la BCE a jusqu’à la fin de l’année pour durcir sa politique monétaire avant qu’elle ne soit contrainte de faire une pause. L’enjeu de la réunion du jour est surtout d’avoir un peu de visibilité sur le calendrier des prochains mois et non pas tant de commenter l’ampleur de la hausse des taux (qui sera, dans tous les cas, très insuffisante pour lutter contre les pressions inflationnistes)", a commenté Saxo Banque dans une note.

L'autre sujet d'actualité du jour est la reprise des livraisons de gaz russe vers l'Europe passant par Nord Stream 1, la perspective d'un arrêt prolongé de ce gazoduc essentiel ayant fait craindre une aggravation de la crise énergétique. Selon le porte-parole de l'opérateur, les flux sont en train de reprendre après dix jours de maintenance.

TAUX

Dans les premiers échanges, le "spread" à dix ans entre l'Allemagne et l'Italie bondit à 240 points de base, au plus haut niveau depuis un mois,. Le rendement des BTP italiens à dix ans prend 20 points de base à 3,67%, un pic depuis le 28 juin..

Le dix ans allemand affiche un léger repli à 1,258%.

Sur le marché obligataire américain, le rendement des Treasuries à dix ans s'affiche à 3,049%.

LES VALEURS A SUIVRE :

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en hausse mercredi alors que les investisseurs ont été soulagés par des résultats d'entreprises solides, vus comme des signaux positifs pour l'économie, tout en gardant un oeil sur l'inflation et le resserrement de la politique monétaire de la Fed.

L'indice Dow Jones a gagné 0,15% à 31.874,84 points, le S&P-500 a pris 0,59% à 3.959,90 points et le Nasdaq Composite a avancé de 1,58% à 11.897,65 points.

Netflix a bondi de 7,4% après avoir dit anticiper un retour à la croissance de son nombre d'abonnés au troisième trimestre, après un recul moins important qu'anticipé de son nombre de clients sur la période avril-juin.

D'autres valeurs à forte croissance ont progressé dans le sillage de l'annonce du géant de la vidéo en ligne: Apple, Amazon, Microsoft et Meta Platforms ont enregistré des hausses allant de 1% à 4,2%.

Tesla a publié après la clôture une baisse moins importante que prévu de son bénéfice trimestriel, la hausse de prix des véhicules électriques ayant contribué à compenser les difficultés de production causées par le COVID-19 en Chine. En avant-Bourse, il s'octroie 1,5%.

Les "futures" américains suggèrent une séance sans grand changement ce jeudi.

EN ASIE

Le Nikkei à Tokyo (+0,44%) a fini dans le vert pour la sixième séance d'affilée mais la hausse a été limitée en amont de la réunion de la BCE.

La Banque du Japon a décidé de son côté de relever ses prévisions d'inflation mais a maintenu sa politique monétaire ultra-accommodante et mis en garde contre les risques qui pèsent sur l'économie.

En Chine, l'indice CSI 300 des grandes capitalisations perd 0,47% en raison des inquiétudes persistantes concernant l'épidémie de COVID-19.

CHANGES

Sur le marché des devises, le dollar est en léger repli face à un panier de référence.

L'euro gagne 0,38% à 1,0216 dollar, les cambistes se préparant à la première hausse de taux de la BCE depuis 2011 et à la réouverture du gazoduc Nord Stream 1.

Le bitcoin recule de 1,27% face au billet vert après l'annonce par Tesla de la conversion de 75% de ses avoirs en bitcoins en monnaie fiduciaire, le directeur général de l'entreprise Elon Musk ayant évoqué l'incertitude sur la crise sanitaire en Chine et son impact sur les niveaux de production.

PÉTROLE

Le marché du pétrole cède du terrain, les inquiétudes concernant la demande l'emportant sur celles concernant une offre insuffisante après les chiffres de l'Agence américaine d'information sur l'énergie montrant une augmentation des stocks d'essence bien plus forte que prévu la semaine dernière (3,5 millions de barils contre 71.000 attendu par le consensus Reuters).

Le Brent lâche 0,26% à 106,64 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,44% à 99,44 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 21 JUILLET :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

FR 06h45 Indice du climat des juillet 106 108

affaires

USA 12h30 Inscriptions au chômage semaine au 240.000 244.000

16 juillet

USA 12h30 Indice d'activité juillet 0,0 -3,3

"Philly Fed"

(Rédigé par Laetitia Volga, édité par Bertrand Boucey et Kate Entringer)