Prudence en vue en Europe avant l'inflation US

par Laetitia Volga

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse prudente mercredi à l'ouverture après la publication de nombreux résultats d'entreprises et en attendant la publication des statistiques mensuelles des prix à la consommation aux Etats-Unis.

D'après les contrats à terme, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,15% à l'ouverture, le Dax à Francfort avancerait de 0,12%, le FTSE à Londres de 0,01% et l'EuroStoxx 50 de 0,22%.

L'indicateur des prix à la consommation aux Etats-Unis pour le mois d'octobre, qui tombera à 12h30 GMT, soit deux heures avant l'ouverture à New York, sera étudié soigneusement dans un contexte de crainte d'une inflation prolongée qui pourrait ranimer les spéculations sur le calendrier d'éventuelles hausses de taux de la Réserve fédérale (Fed).

La médiane des estimations des économistes interrogés par Reuters donne un chiffre de 4,3% en rythme annuel pour l'indice d'inflation de base "core CPI" après 4,0% en septembre.

"Ces chiffres de l'inflation ne sont pas de nature à rassurer qui que ce soit", a déclaré Rob Carnell, économiste chez ING. "Une inflation plus élevée que prévu pendant plus longtemps que prévu devient l'opinion du marché à l'heure actuelle et il est probable que cette opinion soit renforcée."

En Allemagne, l'accélération de l'inflation a été confirmée pour le mois d'octobre à 4,6% sur un an, son niveau le plus élevé depuis le début de la série statistique harmonisée en janvier 1997.

En attendant l'inflation américaine, le marché a pris connaissance d'une série de résultats d'entreprises, notamment dans le secteur financier de Crédit agricole et d'Allianz mais aussi ceux d'Infineon, d'Alstom ou encore d'Adidas.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini dans le rouge mardi à l'issue d'une séance marquée par les prises de bénéfices dans un contexte d'inquiétudes à propos de la hausse de l'inflation. [.NFR]

L'indice Dow Jones a cédé 0,31% à 36.319,98 points, le S&P-500 a perdu 0,35% à 4.685,25 points et le Nasdaq Composite 0,60% à 15.886,54 points.

L'indice des prix à la production du mois dernier est ressorti en hausse de 0,6%, conformément aux attentes, après un gain de 0,5%.

Côté valeurs, Tesla (-12%) a continué de chuter dans le sillage du sondage organisé sur Twitter par son patron Elon Musk sur la vente de 10% de sa participation dans le groupe tandis que General Electric a progressé de 2,6% à la suite de l'annonce de sa scission en trois entreprises cotées.

EN ASIE

L'indice Nikkei à la Bourse de Tokyo a abandonné 0,61%, les derniers résultats d'une série d'entreprises mettant en évidence les retombées de la hausse des coûts des matières premières sur leurs performances trimestrielles.

Ainsi, le sidérurgiste Mitsubishi Materials (-7,36%), le fabricant de pneus Sumitomo Rubber (-13,08%) et le groupe d'informatique Elecom (-10,62%) ont terminé dans le rouge après avoir abaissé leurs prévisions de bénéfices.

En revanche, Nissan a grimpé de 7,51% après avoir relevé sa prévision de bénéfice d'exploitation annuel.

Le CSI 300 de Chine continentale (-0,53%) et l'indice composite de Shanghai (-0,41%) sont tombés en séance au plus bas en plus de deux mois après la publication des prix à la production qui ont accéléré en octobre au rythme le plus rapide depuis 1995.

"Le risque de stagflation continue d'augmenter. Nous sommes préoccupés par la répercussion probable des prix à la production sur les prix à la consommation (...) Cela pourrait limiter la marge de manoeuvre de la Banque populaire de Chine en terme d'assouplissement de sa politique monétaire en 2022", a déclaré Zhiwei Zhang, chef économiste chez Pinpoint Asset Management.

CHANGES/TAUX

Le dollar prend 0,15% face à un panier de référence après trois séances de baisse et l'euro recule à 1,1562 dollar.

Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans gagne deux points de base, à 1,4762%, et son équivalent allemand est quasiment inchangé, autour de -0,28% dans les premiers échanges.

PÉTROLE

Les cours du pétrole continuent de progresser après avoir nettement profité la veille de la baisse surprise des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine dernière alors que la demande de voyage reprend.

Le baril de Brent gagne 0,53% à 85,23 dollars et le brut léger américain 0,2% à 84,32 dollars.

(Reportage Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)