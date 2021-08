Prudence en vue en Europe avant l'inflation aux Etats-Unis

Crédit photo © Reuters

par Laetitia Volga

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note stable mercredi à l'ouverture dans l'attente de nouvelles données sur l'évolution de l'inflation aux Etats-Unis.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,02% à l'ouverture, le Dax à Francfort prendrait aussi 0,02% et le FTSE à Londres serait en hausse de 0,13%.

Le principal rendez-vous du jour sur le plan macroéconomique sera la publication, à 12h30 GMT, de l'indice des prix à la consommation (CPI) américain, qui pourrait alimenter le débat sur le caractère transitoire de la poussée inflationniste et sur la politique de la Réserve fédérale.

"Une autre série de chiffres extrêmement élevés, bien au-dessus de l'objectif de 2% de la Fed, pourrait renforcer l'opinion selon laquelle la poussée de l'inflation pourrait ne pas être transitoire et, par conséquent, augmenter encore les chances d'une normalisation plus rapide de la politique monétaire par la Fed", a déclaré Charalambos Pissouros, responsable de la recherche chez JFD Group.

L'amélioration de données économiques américaines et les déclarations de plusieurs responsables de la banque centrale américaine ont amené les marchés à anticiper une diminution progressive de ses achats de titres ("tapering") plus tard dans l'année, ce qui soutient les rendements des emprunts d'Etat et le dollar.

Adoptant un ton plus accommodant que certains de ses confrères, le président de la Fed de Chicago, Charles Evans, a déclaré mardi que la hausse actuelle des prix ne devait pas pousser l'institution a resserré prématurément sa politique monétaire, plusieurs mois de données supplémentaires sur le marché du travail étant nécessaires avant de procéder à de quelconques changements selon lui.

A WALL STREET

Les contrats à terme sur indices à Wall Street indiquent une ouverture quasiment inchangée après avoir terminé dans le désordre mardi, le Dow Jones et le S&P-500 s'étant hissés à des records de clôture avec des gains pour les titres sensibles au cycle économique après que le Sénat a approuvé le plan bipartite de 1.000 milliards de dollars d'investissement dans les infrastructures.

L'indice Dow Jones a gagné 0,46% à 35.264,67 points, le S&P-500 a pris 0,10% à 4.436,75 points et le Nasdaq Composite a reculé de 0,49% à 14.788,09 points.

Des titres comme Caterpillar ou Deere ont progressé d'environ 2% avec la perspective qu'ils profitent des projets d'infrastructures.

EN ASIE

La Bourse de Tokyo monte à l'approche de la clôture, soutenue par de bons résultats d'entreprises, à l'image de ceux du fabricants de pneus Bridgestone (+5,78%) tandis que le secteur bancaire (+2,59%) bénéficie de la hausse des rendements obligataires américains.

Le Nikkei gagne 0,5%, en passe d'enregistrer sa quatrième séance de gains.

Les indices boursiers de Chine évoluent en ordre dispersé: la Bourse de Hong Kong gagne 0,15% alors que le promoteur immobilier Evergrande grimpe de 10,22% après l'annonce de discussions avec plusieurs investisseurs pour la vente de certains actifs tandis que l'indice CSI300 des grandes capitalisations cède 0,33% avec le repli des valeurs de la consommation et de santé.

Le Kospi perd 0,67%, la Corée du Sud ayant recensé un nombre record de nouveaux cas quotidiens de COVID-19.

CHANGES

Le dollar est stable, proche d'un plus haut de trois semaines face à un panier de devises internationales et d'un pic de quatre mois contre l'euro, les cambistes attendant les données sur l'inflation américaine.

L'indice de base ("core CPI") est attendu est en hausse de 4,3% sur un an en juillet selon le consensus Reuters après +4,5% le mois précédent.

L'euro se traite autour de 1,172 dollar.

TAUX

Le rendement des Treasuries à dix ans gagne deux points de base pour atteindre un plus haut en un mois, à 1,359%, après l'adoption par le Sénat américain d'un projet de loi massif sur les infrastructures.

PÉTROLE

Le marché du pétrole recule légèrement après les chiffres de l'American Petroleum Institute (API) faisant état d'une baisse moins importante que prévu des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine dernière.

Le Brent perd 0,18% à 70,5 dollars le baril et le brut léger américain (WTI) 0,26% à 68,11 dollars.

(Reportage Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)