Prudence en vue en Europe à l'entame d'une semaine chargée

Prudence en vue en Europe à l'entame d'une semaine chargée













Crédit photo © Reuters

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note prudente lundi, à l'entame d'une semaine marquée par la publication de plusieurs indicateurs macroéconomiques, dont les indices PMI en Europe, les décisions de trois grandes banques centrales et de nouveaux résultats d'entreprises. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait perdre 0,19% à l'ouverture. Le Dax à Francfort est vu en repli de 0,26% et le FTSE 100 à Londres de 0,18%. A la Bourse de Madrid, l'indice Ibex 35 pourrait ouvrir en baisse de 0,59% au lendemain d'élections législatives sans majorité claire au Parlement. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en recul de 0,29%. La Réserve fédérale américaine (Fed) entame mardi une réunion de politique monétaire de deux jours qui devrait se solder par un ultime relèvement de 25 points de base des taux fédéraux, dans une fourchette de 5,25%-5,50%, selon les prévisions des marchés. La Banque centrale européenne (BCE) lui enboîtera le pas jeudi avec également une hausse attendue d'un quart de point de ses taux directeurs, ce qui porterait le taux de dépôt à 3,75%. "Pour les deux (banques centrales), nous nous attendons à ce que ces réunions constituent la dernière hausse du cycle, même si ni Lagarde ni Powell n'indiqueront probablement pas que le pic est atteint, choisissant de garder un ton faucon et d'affirmer que cela restera dépendant des données", a déclaré John Briggs, analyste chez NatWest Markets. Les décisions de la Banque du Japon (BoJ) sont pour leur part attendues vendredi et le consensus table pour un statu quo dans la politique accommodante choisie par la banque et un maintien du contrôle de la courbe des taux, malgré une réaccélération de l'inflation en juin. La Banque d'Angleterre (BoE) se réunira seulement le 3 août et devrait également opter pour une poursuite de la hausse de ses taux, une augmentation de 25 points de base étant attendue, ce qui porterait son principal taux à 5,25%. Au chapitre macroéconomique, la séance du jour devrait être animée par la publication des indices PMI composite en Europe pour le mois de juillet, tandis que vendredi sont attendus les chiffres mensuels de l'inflation dans plusieurs pays de la zone euro et jeudi la première estimation du produit intérieur brut américain (PIB) pour le deuxième trimestre des Etats-Unis. Côté publications financières, la saison se poursuit avec une trentaine de sociétés du CAC 40 parisien et une partie des Gafam (Alphabet, Meta, Microsoft) aux Etats-Unis qui publient cette semaine. LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE: A WALL STREET La Bourse de New York a fini en ordre dispersé vendredi, les gains enregistrés dans le secteur de la santé parvenant à contrebalancer les pertes de certaines grandes entreprises cotées à Wall Street. L'indice Dow Jones a gagné 0,01%, ou 2,51 points, à 35.227,69 points. Le S&P-500, plus large, a pris 1,47 points, soit 0,03%, à 4.536,34 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 30,5 points (-0,22%) à 14.032,81 points. Certaines grandes entreprises du secteur de la technologie, comme Nvidia, Microsoft ou Meta Platforms, ont baissé au cours de la séance. Netflix a également reculé pour la deuxième session d'affilée après la publication de résultats trimestriels jugés décevants. Les analystes ont attribué les fluctuations observées vendredi à l'expiration des options mensuelles et au rebalancement du Nasdaq, attendu à la clôture des marchés. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei avance de 1,26% à 32.711,03 points et le Topix, plus large, prend 0,7% à 2.277,97 points à l'approche de la clôture. Le marché japonais retrouve ainsi des couleurs pour la première fois en trois séances grâce au compartiment de l'automobile qui profite de la faiblesse du yen en amont des attentes de la réunion de la BoJ. Mitsubishi Motors bondit de 4,1%, tandis que l'indice des fabricants d'équipements de transport gagne 1,24%. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) recule de 0,3%. En Chine, le SSE Composite de Shanghai abandonne 0,07% et le CSI 300 cède 0,4%. CHANGES/TAUX Le dollar est pratiquement inchangé (-0,01%) face à un panier de devises de référence, dont l'euro qui se négocie à 1,1117 dollar (-0,05%). La monnaie japonaise cède encore du terrain à 141,41 yens pour un dollar après avoir reflué de 1,3% vendredi à la suite d'une information de Reuters selon laquelle la BoJ allait maintenir sa politique de contrôle de la courbe des taux. Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans est stable, à 3,8508%. PÉTROLE Le marché pétrolier reprend son souffle lundi après avoir gagné la semaine dernière 1,5% pour le Brent et 2,2% pour le WTI, quatrième hausse hebdomadaire consécutive. Le Brent recule de 0,3% à 80,83 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède également 0,3% à 76,84 dollars. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Nicolas Delame)