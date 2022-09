Prudence en vue à Wall Street avant l'emploi américain

par Laetitia Volga

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue sans grand changement avant les chiffres mensuels de l'emploi américain tandis que les Bourses européennes sont en hausse vendredi à mi-séance mais se dirigent vers un recul sur la semaine à cause des préoccupations sur l'inflation, les politiques monétaires et le risque de récession.

Les contrats à terme donnent pour l'instant un repli de 0,12% pour le Dow Jones, de 0,2% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,38% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 gagne 0,43% à 6.060,08 points vers 11h25 GMT. À Francfort, le Dax avance de 1,2% et à Londres, le FTSE progresse de 0,56%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 s'octroie 0,48%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro monte de 0,6% et le Stoxx 600 de 0,43%.

Celui-ci affiche pour l'heure un recul de 3,91% sur l'ensemble de la semaine, sa plus forte baisse hebdomadaire depuis mi-juin.

Malgré le rebond des marchés actions européens, les investisseurs restent préoccupés par le rythme du resserrement monétaire à venir aux Etats-Unis et en zone euros, par l'impact du renforcement des restrictions sanitaire en Chine sur la croissance mondiale ou encore par la crainte d'un arrêt prolongé des livraisons de gaz russe par Nord Stream 1.

"Il sera intéressant de voir si l'Europe peut maintenir son rebond alors qu'il n'est pas certain que le gaz recommencera à circuler via le gazoduc samedi comme prévu", a déclaré Craig Erlam, analyste chez Oanda. "Cela pourrait rendre les investisseurs un peu nerveux au fur et à mesure que nous avançons dans la séance".

Pour l'heure, les observateurs ont le regard tournés vers Washington, où le rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis sera publié à 12h30 GMT. Un rythme soutenu des créations de postes pourrait conforter le scénario - déjà privilégié par les marchés - d'une hausse de 75 points de base des taux de la Fed dans trois semaines.

Le consensus Reuters attend 300.000 créations d'emplois en août après les 528.000 en juillet et une légère accélération de la hausse du salaire horaire moyen, à 5,3% en rythme annuel.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

VALEURS EN EUROPE

L'indice européen de l'automobile affiche la plus forte progression 2,38% - ce qui soutient particulièrement le Dax allemand - après avoir reculé la veille de 1,6% avec l'annonce de nouveaux confinements en Chine.

A l'opposé, le compartiment des télécoms perd 0,47%.

Dans l'actualité des entreprises, Credit Suisse gagne 2,49% en réaction à des informations selon lesquelles la banque envisage de supprimer environ 5.000 postes pour réduire ses coûts.

Air Liquide abandonne 1,34%, des acteurs du marché faisant état d'une baisse de la recommandation de Goldman Sachs à "neutre".

CHANGES

Le dollar perd 0,3% face à un panier de devises de référence après avoir inscrit jeudi un nouveau pic depuis 2002 à la suite de bonnes statistiques américaines.

"Il n'est pas surprenant que le dollar ait atteint un nouveau record, à la fois grâce à son statut de valeur refuge et à la solidité de l'économie américaine, qui ouvre la voie à la Fed pour rester agressive dans son resserrement monétaire", a déclaré Edward Moya chez Oanda.

Les contrats à terme sur les fonds fédéraux évaluent à environ 75% la probabilité que la Fed relève ses taux de trois quarts de points ce mois-ci.

L'euro de son côté gagne 0,43% à 0,9987 dollar.

Les marchés monétaires intègrent une hausse des taux de la BCE de 75 points de base également lors de la réunion de l'institution jeudi prochain.

TAUX Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans recule modestement à 3,2556% mais reste proche du pic de plus de deux mois atteint jeudi à 3,297%.

En Europe, le dix ans allemand gagne près de trois points de base à 1,589%.

PÉTROLE

Le marché pétrolier monte dans l'attente de la réunion lundi de l'Opep+ sur sa stratégie de production: le Brent avance de 1,8% à 94,02 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 1,92% à 88,27 dollars le baril.

(Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)