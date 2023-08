Prudence en vue à Wall Street avant de nombreux indicateurs

par CORENTIN CHAPPRON PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue sur une note mitigée mercredi, tandis que les Bourses européennes hésitent à la mi-journée dans un contexte de prudence avant la publication d'indicateurs clés. Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street hésitante, le Dow Jones étant stable, tandis que le Standard & Poor's 500 recule de 0,10% et le Nasdaq de 0,19%. À Paris, le CAC 40 perd 0,30% à 7.350,99 points vers 10h47 GMT, contre une progression de 0,31% pour le FTSE à Londres, et une baisse de 0,29% pour le Dax à Francfort. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 abandonne 0,25%, contre 0,35% pour l'EuroStoxx 50 et 0,17% pour le Stoxx 600. La prudence a gagné les marchés en fin de matinée au cours d'une séance volatile, alors que les indicateurs d'inflation en Allemagne et aux Etats-Unis sont attendus respectivement à 12h00 GMT et 12h30 GMT. L'inflation espagnole, publiée plus tôt dans la journée, est en progression par rapport au mois précédent, tandis que les chiffres d'inflation régionale en Allemagne font craindre que la dynamique des prix ne reparte à la hausse outre-Rhin. "Nous nous attendons à ce que les marchés soient très sensibles aux moindres écarts par rapport au consensus, en particulier en ce qui concerne les chiffres (d'inflation) de l'Allemagne et les chiffres de la zone euro", écrivent les stratégistes d'ING. "Nos économistes s'attendent à ce que les rapports sur l'inflation de cette semaine signalent que l'inflation sous-jacente reste trop élevée pour être confortable et conduisent la BCE à une dernière hausse des taux en septembre." L'inflation en zone euro est attendue jeudi, tandis que le rapport mensuel sur l'emploi américain sera publié vendredi, deux indicateurs déterminants pour la trajectoire des politiques monétaires des deux côtés de l'Atlantique. LES VALEURS A SUIVRE A WALL STREET Hewlett Packard Enterprise chute avant l'ouverture, après avoir annoncé prévoir un chiffre d'affaires entre 7,2 et 7,5 milliards de dollars pour le trimestre en cours, avec une médiane inférieure aux attentes des analystes qui tablaient sur 7,49 milliards de dollars. LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE Eramet s'effondre de 16,67%, en queue du SBF120, après avoir suspendu ses activités au Gabon suite au coup d'Etat. Le secteur des ressources de base progresse en revanche de 0,72%. Orsted, le plus grand développeur de parcs éoliens offshore au monde, a déclaré mercredi qu'il pourrait subir des dépréciations de 2,3 milliards de dollars aux États-Unis en raison de problèmes dans la chaîne d'approvisionnement, de la flambée des taux d'intérêt et de l'absence de nouveaux crédits d'impôt. L'action plonge de 20,29%, en queue du Stoxx 600, et entraîne dans sa chute le secteur des utilities, en déclin de 1,78%. Casino perd 11,74% après que Fitch a abaissé la note de défaut pour les émissions en devises à long terme TAUX Les rendements obligataires montent, les investisseurs se positionnant en amont des indicateurs d'inflation allemands et américains. Le rendement du dix ans allemand s'octroie 6,6 pb à 2,576%, tandis que celui du taux à deux ans prend 6,1 pb à 3,095%. Le rendement du Treasury à dix ans gagne 2,7 pb à 4,1491%, contre 2,3 pb à 4,9129% pour le deux ans. CHANGES Les marchés de change demeurent calmes avant les indicateurs attendus. Le dollar recule de 0,05% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro grignote 0,07% à 1,0885 dollar et la livre sterling 0,07% à 1,2647 dollar. PETROLE Les cours du brut affichent des gains modestes, face aux inquiétudes quant aux implications du cyclone Idalia sur la production américaine et après des chiffres de l'American Petroleum Institute, cités par des sources de marché, montrant un recul plus important que prévu des stocks de brut la semaine dernière aux Etats-Unis. Le Brent progresse de 0,71% à 86,1 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) se hissant de 0,80% à 81,81 dollars. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)