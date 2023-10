Prudence en Europe, les regards tournés sur le conflit à Gaza

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent sur de faibles variations lundi en matinée dans un contexte d'aversion au risque liée à la crainte d'une escalade du conflit entre le Hamas palestinien et Israël, qui prend le pas sur les résultats d'entreprises et les données économiques attendus dans la semaine. À Paris, le CAC 40 prend 0,01% à 7.002,90 points vers 07h40 GMT. À Londres, le FTSE 100 avance de 0,22%, grâce aux valeurs pétrolières. À Francfort, le Dax grappille 0,09%. L'indice EuroStoxx 50 grignote 0,03%, le FTSEurofirst 300 de 0,22% et le Stoxx 600 0,07%. Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une hausse de 0,24% pour le Dow Jones, de 0,18% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,14% pour le Nasdaq alors que la séance de vendredi a été marquée par un repli de ces deux derniers indices malgré les résultats positifs de grandes banques américaines. Les marchés financiers scrutent les retombées des tensions au Proche-Orient alors que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a promis dimanche de "démolir" le Hamas et que des centaines de milliers de civils palestiniens ont fui le nord de la bande de Gaza. Emmanuel Macron, pour sa part, a mis en garde le président iranien Ebrahim Raïssi, Téhéran soutenant le Hamas, contre toute extension du conflit. "Il semble que nous nous dirigions vers une invasion terrestre massive de Gaza et une perte de vies humaines à grande échelle", redoute Ben Cahill, chercheur au Center for Strategic and International Studies (CSIS). "Chaque fois qu'il y a un conflit de cette ampleur, il y a une réaction du marché", a-t-il souligné. Selon des sources, les États-Unis, Israël et l'Égypte se sont toutefois mis d'accord sur un cessez-le-feu dans le sud de Gaza. Ce qu'Israël a semblé nier par la suite. En Bourse, le compartiment de l'énergie (+0,83%) est encore recherché alors que le baril de Brent a gagné sur la semaine écoulée 7,5%, dont 6% sur la seule séance de vendredi, sa plus forte hausse quotidienne depuis avril, dans un contexte d'inquiétude sur l'approvisionnement en cas d'escalade du conflit au Proche-Orient. Les valeurs de la défense comme Saab, Leonardo et Rheinmetall avancent de 0,37%, à 0,76%. Dans l'actualité des entreprises, Atos bondit de 7,62% après l'annonce du départ du président de son conseil d'administration, Bertrand Meunier, cible de critiques d'actionnaires minoritaires concernant le projet de cession de la filiale Tech Foundations à Daniel Kretinsky. Le fabricant de coeurs artificiels Carmat grimpe de 11,11% à la faveur d'une augmentation de capital de sept millions d'euros, tandis que Lagardère SA avance de 1,06% après avoir publié vendredi un chiffre d'affaires en hausse de 15,3% sur les neuf premiers mois de l'année. BioNtech chute de 6,67% dans le sillage de Pfizer qui a abaissé vendredi sa prévision de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année de 13% en raison de ventes plus faibles que prévu de ses vaccins et traitement du COVID-19. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)