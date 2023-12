Prudence en Europe avant des données sur l'inflation

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent en légère baisse jeudi en début de séance dans l'attente de données sur l'inflation en zone euro et aux Etats-Unis. À Paris, le CAC 40 perd 0,17% à 7.255,04 points vers 08h50 GMT. A Londres, le FTSE 100 cède 0,07% tandis qu'à Francfort, le Dax parvient à grappiller 0,03%. L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,2%, le FTSEurofirst 300 de 0,14% et le Stoxx 600 de 0,16%. Le Stoxx 600 affiche pour l'heure un gain de 5,9% sur le mois de novembre et est en passe de signer sa meilleure performance mensuelle depuis mars 2021. Les marchés d'actions ont été portés ce mois-ci par la perspective d'un arrêt du cycle de resserrement monétaire des grandes banques centrales et des anticipations de baisse de taux dès l'an prochain. Dans ce contexte, les chiffres des prix à la consommation en zone euro (10h00 GMT) et l'indice PCE des prix aux Etats-Unis (13h30 GMT) seront suivis avec attention pour confirmer ces attentes à moins de deux semaines des prochaines réunions de la Réserve fédérale, de la Banque centrale européenne et de la Banque d'Angleterre. Aux valeurs, Remy Cointreau grimpe de 6,67% alors que la chute des résultats au premier semestre était attendue et que le groupe a confirmé ses prévisions annuelles. (Rédigé par Blandine Hénault)