Prudence de mise sur les actions pour la première séance de l'année

Crédit photo © Reuters

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes sont en repli mardi à mi-séance pour la première session de 2024 et la tendance à New York est également prudente après une fin d'année 2023 euphorique, marquée notamment par neuf gains hebdomadaires consécutifs pour les principaux indices à Wall Street. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en baisse de 0,46% pour le Dow Jones, de 0,63% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,9% pour le Nasdaq. Sur l'ensemble de 2023, le Dow Jones a bondi de 13,7%, le S&P-500 de 24,2%, le Nasdaq de 43,4% et l'indice des petites capitalisations Russell 2000 de 15,1%, la bonne tenue des marchés étant alimentée par les géants des nouvelles technologies et les espoirs placés en eux sur l'intelligence artificielle (IA), ainsi que la perspective de baisse des taux des grandes banques centrales cette année. À Paris, le CAC 40, qui a grimpé de 16,51% en 2023, perd mardi 0,35% à 7.517,04 points vers 12h05 GMT après un début de séance positif. À Francfort, le Dax, qui a bondi de 20,3% l'an dernier, reflue de 0,16%. A Londres, le FTSE, qui a gagné 3,78% en 2023, abandonne 0,33%. L'indice paneuropéen Stoxx 600 fléchit de 0,21% après un gain de 12,74% en 2023. Le FTSEurofirst 300 cède 0,23% et l'EuroStoxx 50 0,35%. Le Stoxx 600 a cependant touché dans la matinée un sommet de 23 mois, grâce notamment au compartiment de l'énergie (+0,91%) sur fond de tensions en mer Rouge où l'attaque d'un cargo par des rebelles yéménites Houthis a été repoussée par l'US Navy dimanche. Mais la tendance positive s'est effacée avec la publication des indicateurs d'activité PMI manufacturier en Europe. Pour l'ensemble de la zone euro, l'activité manufacturière s'est contractée en décembre pour le 18ème mois d'affilée, avec un indice à 44,4 en décembre après 44,2 en novembre, suggérant une récession au quatrième trimestre. L'indice PMI de l'activité manufacturière aux Etats-Unis pour le mois de décembre sera publié à 15h00 GMT. VALEURS EN EUROPE Les groupes de logistique Maersk (+4,2%), Hapag-Lloyd (+4,15%) et Frontline (+4,33%) sont recherchés dans la perspective d'une hausse de leurs tarifs de fret. Le compartiment européen des banques (+1,22%) est monté à son plus haut niveau depuis mai 2018 avec notamment le groupe italien Monte dei Paschi (+4,07%) et les espagnols Sabadell (+2,56%) et BBVA (+1,77%). A Paris, Société générale (+2,51%) et BNP Paribas (+0,81%) sont également dans le vert, tandis que Valeo gagne 1,76% après l'annonce de la nomination d'Edouard De Pirey au poste de directeur financier. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET Apple recule de 1,2% en avant-Bourse après une information de thefly.com selon laquelle Barclays a abaissé sa recommandation sur le groupe à la pomme à "vendre". Les groupes pétroliers Chevron, Occidental Petroleum, Marathon Oil, Exxon Mobil avancent d'environ 1% en avant-Bourse en raison des tensions en mer Rouge. Les valeurs liées aux cryptoactifs comme Coinbase Global, Bitfarms, Riot Platforms, Marathon Digital, Hut 8 Mining et Bit Digital grimpent de 6,5% à 16% en avant-Bourse alors que le bitcoin se négocie au-dessus de 45.000 dollars pour la première fois depuis avril 2022. TAUX Le rendement du Bund allemand à dix ans grimpe de plus de cinq points de base, à 2,088% après une chute de 55 points sur l'ensemble de 2023, la baisse la plus marquée depuis 2014. Les contrats à terme sur les taux d'intérêt (ESTR) en zone euro montrent que le taux de dépôt de la Banque centrale européenne (BCE) tombera à 2,38% d'ici la fin de l'année contre 4,0% actuellement. Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à dix ans s'affiche en hausse de 8,8 points de base, à 3,9576%, contre un pic de plus de 5% en octobre 2023. Les marchés monétaires parient avec une probabilité de 86% sur une baisse des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) dès le mois de mars, avec une réduction de 150 points de base au total cette année. CHANGES Le dollar monte, de 0,56%, face à un panier de devises de référence pour la première séance de l'année alors que les cambistes attendent dans la semaine les chiffres de l'emploi aux Etats-Unis et de l'inflation en Europe. L'euro recule de 0,69% à 1,0968 dollar, les investisseurs digérant les données des PMI. PÉTROLE Les craintes d'une perturbation dans l'approvisionnement en pétrole soutiennent le marché: le Brent avance de 2,09% à 78,65 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 2,08% à 73,14 dollars. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)