ProLogium travaille avec la France pour déterminer le montant des subventions pour son usine de batteries

Crédit photo © Reuters

TAIPEI (Reuters) - ProLogium travaille avec le gouvernement français pour obtenir les subventions nécessaires à la construction de son usine de batteries dans le nord de la France, a annoncé vendredi le PDG du groupe. Vincent Yang a déclaré à des journalistes que les discussions étaient entrées dans leur phase finale et qu'il s'attendait à ce qu'une annonce commune soit faite d'ici la fin de l'année. Ni Vincent Yang, ni le directeur du Bureau français de Taipei, Jean-Francois Casabonne-Masonnave, n'ont souhaité faire de commentaire sur le montant des subventions, qui est en cours de négociations. Emmanuel Macron a annoncé le mois dernier que ProLogium construirait en France sa première usine située hors de Taïwan, un projet qui représente un investissement total de 5,2 milliards d'euros. "L'efficacité du gouvernement français est assez impressionnante", a déclaré Vincent Yang. Le site de ProLogium sera la quatrième giga-usine implantée dans le nord de la France. Il devrait démarrer sa production fin 2026-début 2027, selon le déroulement du processus de consultation, et créer à terme 3.000 emplois directs et 9.000 emplois indirects. Vincent Yang a indiqué que le projet serait également financé sur les fonds propres de la société et grâce à des prêts et des investissements de la part de constructeurs automobiles. "Mercedes a déjà investi et d'autres constructeurs automobiles ont montré leur intérêt", a dit Vincent Yang. Les giga-usines sont en effet vitales pour les constructeurs automobiles s'ils veulent compenser les importantes pertes d'emploi attendues dans les usines de mécaniques avec la fin des moteurs essence et diesel. (Reportage Faith Hung; version française Camille Raynaud)