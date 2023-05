ProLogium choisit la France pour sa première gigafactory hors de Taïwan

ProLogium choisit la France pour sa première gigafactory hors de Taïwan













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le groupe taïwanais ProLogium a choisi la France pour sa première gigafactory de batteries électriques solides à l'étranger grâce à un soutien politique et financier local et à la constitution d'un véritable hub spécialisé dans le Nord de l'Hexagone. Après avoir étudié 90 sites potentiels dans 13 pays européens, ProLogium avait réduit sa liste à la France, l'Allemagne et les Pays-Bas, a dit à des journalistes Gilles Normand, vice-président exécutif du groupe. C'est finalement le site français de Dunkerque (Nord) qui a été retenu lors d'un conseil d'administration qui s'est tenu le 28 avril, a-t-il ajouté. "Nous avons été reçus il y a un an par le président Macron et Vincent Yang (fondateur et directeur général de ProLogium) a été en mesure de voir qu'il y avait un fort niveau de mobilisation à tous les niveaux, gouvernement, région, ville, port de Dunkerque", a poursuivi Gilles Normand. "Ces bonnes connections, ce bon travail en commun, ont été extrêmement efficaces." ProLogium, qui cherche à développer sa production et sa R&D hors de Taïwan dans le contexte actuel de tensions avec la Chine, a également jeté son dévolu sur la France au vu de sa production électrique décarbonée et compétitive pour les grandes industries, ainsi qu'à la naissance d'un écosystème pour les batteries dans le Nord du pays. Après AESC Envision à Douai, ACC à Douvrin et Verkor à Dunkerque, le site de ProLogium sera la 4e gigafactory de cette "vallée de la batterie". Il devrait démarrer sa production fin 2026-début 2027, selon le déroulement du processus de consultation, et créer à terme 3.000 emplois directs et 9.000 emplois indirects. Le projet représente un investissement total de 5,2 milliards d'euros, qui sera financé en majeure partie sur les fonds propres de la société et l'émission de dettes, mais aussi grâce à des aides publiques. "Nous ne pouvons pas être trop spécifiques à ce stade parce qu'il y a un processus en Europe, nous sommes en train de faire les demandes pour ces aides que nous pourrons, espérons-le, rendre publiques au second semestre", a dit Gilles Normand. Fondée en 2006, ProLogium compte à son capital les constructeurs automobiles Mercedes Benz et Vinfast et reste ouvert à d'autres investissements de ce type. Le groupe, qui envisage parallèlement de s'introduire en Bourse, prévoit à Dunkerque une capacité de production initiale d'environ 8 GWh, pouvant monter progressivement à terme à 48 GWh. La technologie ultradominante pour les batteries de véhicules électriques est actuellement celle des batteries liquides au lithium-ion. Celle des batteries solides, sur laquelle travaillent également d'autres groupes comme Nissan, est jugée prometteuse, mais à plus long terme. Pour sa technologie dite solide, ProLogium remplace le séparateur et l'électrolyte liquide du lithium-ion par un séparateur en céramique et un électrolyte à l'état solide, totalement ininflammable. Il en découle, explique le groupe, une sécurité accrue, une fabrication simplifiée, un meilleur recyclage, un temps de charge réduit de moitié et une densité énergétique doublée. (Reportage de Gilles Guillaume, Elizabeth Pineau et Leigh Thomas, édité par Jean-Stéphane Brosse)