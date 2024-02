Projet de loi d'ici l'été pour renforcer le poids des agriculteurs dans les négociations Egalim (Attal)

Projet de loi d'ici l'été pour renforcer le poids des agriculteurs dans les négociations Egalim (Attal)













PARIS, 21 février (Reuters) - Un nouveau projet de loi pour renforcer le poids des agriculteurs dans les négociations Egalim et "rééquilibrer" les choses sera présenté d'ici l'été, a déclaré mercredi le Premier ministre, Gabriel Attal. "Un nouveau texte de loi pour renforcer le poids de nos agriculteurs et donc améliorer leur revenu sera présenté au Parlement; nous agissons aussi au niveau européen pour mettre en place un dispositif 'Egalim' au niveau de l'Union européenne", a-t-il dit devant des journalistes réunis à Matignon. (Rédigé par Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)