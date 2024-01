Progression boursière en vue en Europe avant les indices PMI

Progression boursière en vue en Europe avant les indices PMI













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse à l'ouverture mercredi, avant la publication des indicateurs d'activité PMI et à la veille de la réunion de la Banque centrale européenne. Les contrats à terme suggèrent une ouverture en progression de 0,54% pour le CAC 40 parisien, contre 0,22% pour le FTSE à Londres, 0,6% pour le Dax à Francfort, et 0,89% pour l'EuroStoxx 50. Les indicateurs d'activité PMI flash pour janvier seront publiés à partir de 08h15 GMT pour la France, l'Allemagne et la zone euro. Alors que l'économie a ralenti en zone euro au cours des deux derniers trimestres, l'indicateur permettra de jauger d'un éventuel rebond de l'activité. L'indicateur PMI composite est ainsi attendu sous la barre des 50, qui sépare croissance de contraction de l'activité, mais en légère amélioration par rapport au chiffre de décembre. Ces indicateurs sont d'autant plus importants qu'il s'agira des dernières données à être publiées avant la réunion de la BCE, jeudi. La banque centrale devrait maintenir ses taux à leurs niveaux actuels, et pourrait donner davantage d'indications sur les perspectives économiques du bloc, alors que les marchés ont revu à la baisse leurs anticipations d'assouplissement monétaire en 2024. Le PIB américain au quatrième trimestre et l'inflation PCE sont également attendus jeudi et vendredi, tandis que la saison des résultats se poursuit outre-Atlantique: 80 des 500 entreprises constituant le S&P 500 publient leurs résultats cette semaine, dont Tesla mercredi. A WALL STREET La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mardi, le S&P-500 atteignant un nouveau record de clôture pour la troisième séance consécutive, alors que les investisseurs ont pris en compte un éventail de résultats trimestriels mitigés. L'indice Dow Jones a cédé 0,25% à 37.905,45 points. Le S&P-500, plus large, a pris 0,29% à 4.864,59 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 0,43% à 15.425,94 points. EN ASIE La Bourse de Tokyo a fini en baisse mercredi, sous la pression de prises de bénéfices. L'indice Nikkei a perdu 0,80% à 36.226,48 points et le Topix, plus large, a cédé 0,52% à 2.528,81 points. L'indice du secteur immobilier sensible aux taux d'intérêt a chuté de 2,84%, parmi les pires performances des secteurs de la Bourse de Tokyo. Les sociétés immobilières Sumitomo Realty & Development et Mitsui Fudosan ont perdu respectivement 3,61% et 4,18%. Les marchés chinois ont terminé en hausse, les investisseurs saluant de possibles nouvelles mesures de soutien des autorités chinoises aux marchés locaux. Le SSE Composite de Shanghai a pris 1,8%, le CSI 300 1,4%. L'indice hongkongais Hang Seng progresse de 2,05%. TAUX Les rendements américains reculent légèrement dans un contexte attentiste. Le rendement du Treasury à dix ans recule de 3,9 pb à 4,1031%, tandis que le taux à deux ans cède 3 pb à 4,318%. Le rendement du dix ans allemand abandonne 0,03 pb à 2,32%, tandis que celui du taux à deux ans se replie de 1,9 pb à 2,694%. CHANGES Le yen se renforce après la décision de la Banque du Japon, les marchés jugeant que la banque centrale a adopté un biais restrictif. Le dollar décline de 0,21% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro prend 0,15% à 1,0867 dollar, et la livre sterling 0,17% à 1,2709 dollar. En Asie, le yen se renforce de 0,4% à 147,76 yens pour un dollar, tandis que le dollar australien est stable à 0,6577 dollar. PÉTROLE Le pétrole progresse modérément, partagé entre l'impact des tensions géopolitiques sur l'offre et les craintes sur la demande mondiale. Le Brent avance de 0,23% à 79,73 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagnant 0,24% à 74,55 dollars. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Jean-Stéphane Brosse)