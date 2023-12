"Procédure disciplinaire" pour réévaluer la Légion d'honneur de Gérard Depardieu

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Une "procédure disciplinaire" a été engagée concernant la Légion d'honneur de Gérard Depardieu afin de déterminer s'il doit la conserver, à déclaré vendredi la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, dans C à vous sur France 5. L'émission Complément d'enquête a récemment diffusé un reportage sur l'acteur, visé par des accusations de violences sexuelles, et dans lequel il tient des propos sexistes lors d'un déplacement en Corée du Nord. "Il y a un conseil de l'ordre de la Légion d'honneur qui va se réunir, et qui va engager une procédure disciplinaire pour décider si cette Légion d'honneur doit être suspendue ou pas, retirée complètement ou pas", a dit la ministre sur France 5. (Rédigé par Kate Entringer)