Probablement entre 100 et 300 morts à l'hôpital bombardé de Gaza (Renseignement US)

WASHINGTON, (Reuters) - Les services de renseignement américains estiment, dans un rapport déclassé vu jeudi par Reuters, que le bilan de l'explosion survenue mardi soir dans un hôpital de la bande de Gaza se situe "probablement dans le bas d'une fourchette de 100 à 300" morts, tout en soulignant que cette évaluation est susceptible de changer. Des responsables palestiniens ont déclaré que 471 personnes avaient été tuées dans l'explosion dans l'enceinte de l'hôpital Al-Ahli. Le ministère de la Santé de Gaza a attribué cette explosion à un bombardement israélien alors qu'Israël affirme qu'elle est due à un tir de roquette raté de la part d'activistes palestiniens. "Nous jugeons qu'Israël n'est pas responsable", est-il écrit dans ce rapport du renseignement américain. "Notre évaluation se fonde sur des rapports disponibles, y compris du renseignement, l'activité de missiles et des vidéos en source ouverte (open source) et des images de l'incident." "Nous estimons que le nombre de morts est probablement dans le bas de la fourchette 100 à 300. Nous continuons d'évaluer le nombre probable de victimes et notre évaluation pourrait évoluer mais ce bilan représente néanmoins un nombre stupéfiant de pertes de vies humaines", poursuit ce rapport. Selon ce document, "seuls de légers dégâts structurels sur l'hôpital" ont été observés et il n'y a eu "aucun dégât observable sur le bâtiment principal de l'hôpital et aucun impact de cratère". (Reportage Jonathan Landay, rédigé par Michelle Nichols, version française Bertrand Boucey)