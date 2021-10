Pro D2 : Oyonnax fait tomber le leader

par Florian Burgaud (iDalgo)

Invaincus depuis le début de la saison, les joueurs de rugby de Mont-de-Marsan ont connu leur première défaite de l'année ce vendredi soir pour le compte de la sixième journée de Pro D2. C'est que les Montois se sont inclinés 36-19 sur la pelouse des Aindinoise d'Oyonnax. Par ailleurs, Bayonne gagne 20-16 face à Béziers, Aurillac dispose de Bourg-en-Bresse, Nevers bat Colomiers et Montauban s'impose devant Vannes. Enfin, Provence Rugby et Narbonne gagnent à l'extérieur face à Carcassonne et Agen, toujours à la recherche d'une victoire en championnat depuis février 2020.