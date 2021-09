Pro D2 : Mont-de-Marsan écrase la concurrence

par Martin Schmuda (iDalgo)

À la fin de la quatrième journée de Pro D2, Mont-de-Marsan pointe à la tête du championnat (18 points). Les Guêpes ont inscrit six essais pour corriger Vannes (46-5) et ainsi rester invaincus. Dans le sillage des Montois, Colomiers et Montauban ont également signé une quatrième victoire de suite, respectivement face à Rouen (24-19) et Béziers (37-11). Les deux formations ont une longueur de retard sur le leader. En parallèle, l'Aviron Bayonnais a concédé le match nul dans le temps additionnel contre Nevers (23-23) et prend un peu de retard sur le podium (15 points). Dans les autres rencontres de la soirée, Bourg-en-Bresse a signé son premier succès de la saison à Agen (28-24), Narbonne a renversé Provence Rugby en seconde période (18-15) et Oyonnax a facilement maîtrisé Carcassonne (23-6).