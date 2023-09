Prix des carburants: Les distributeurs seront temporairement autorisés à vendre à perte, annonce Borne

Prix des carburants: Les distributeurs seront temporairement autorisés à vendre à perte, annonce Borne













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le gouvernement français va lever à titre exceptionnel et pour une période limitée l'interdiction de revente à perte sur les carburants, a annoncé la Première ministre, Elisabeth Borne, dans une interview publiée samedi par Le Parisien. "Je vous annonce qu'à titre exceptionnel sur le carburant et sur une période limitée de quelques mois, nous allons lever (l'interdiction de revendre à perte), ce qui permettra aux distributeurs de baisser davantage les prix", a déclaré la cheffe du gouvernement. Elisabeth Borne a toutefois écarté une baisse des taxes sur l'essence et le gazole. "Chacun prend sa part", a-t-elle dit. " C'est normal de mettre à contribution les gros industriels. La responsabilité de l'Etat, c'est aussi de baisser son déficit et sa dette." (Rédigé par Camille Raynaud)