Privée de financements, l'UNRWA dit ne pas pouvoir opérer après février

Privée de financements, l'UNRWA dit ne pas pouvoir opérer après février













GENEVE, 29 janvier (Reuters) - L'agence de l'Onu pour les réfugiés palestiniens (UNRWA), dans la tourmente depuis la révélation de l'implication présumée de 12 de ses agents dans les attaques du Hamas contre Israël, a déclaré lundi qu'elle serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission d'assistance à Gaza et dans la région au-delà de février, en l'absence de financements pérennes. L'Onu a fait savoir vendredi, sur la base d'informations fournies par Israël, que 12 salariés de l'UNRWA étaient soupçonnés d'avoir participé à des "actes présumés odieux" le 7 octobre dernier. Neuf agents ont vu leur contrat résilié, un est décédé et l'identité des deux derniers est en train d'être établie. De nombreux pays ont décidé en réaction de suspendre leur financement à l'agence onusienne, à l'instar de la France qui a annoncé dimanche ne pas "prévoir de nouveau versement au premier trimestre 2024" et réserver sa décision sur la conduite à tenir "en lien avec les Nations unies et les principaux donateurs". La liste des pays suspendant leurs dons s'allonge chaque jour : l'Autriche et la Roumanie ont rejoint lundi les rangs des Etats-Unis, de l'Australie, du Canada, de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne, de l'Italie, des Pays-Bas, de la Finlande, notamment. "Si le financement n'est pas rétabli, l'UNRWA ne sera pas en mesure de poursuivre ses services et ses opérations dans la région, notamment à Gaza, au-delà de fin février", a dit un porte-parole de l'UNRWA. L'UNRWA, fondée en 1949 à la suite de la première guerre israélo-palestinienne, aide les réfugiés palestiniens en matière de santé, d'éducation, d'aide humanitaire dans la bande de Gaza, en Cisjordanie, en Jordanie, en Syrie et au Liban. Ses principaux donateurs, selon la liste de 2022, sont les Etats-Unis, l'Allemagne et l'Union européenne. Son rôle est déterminant dans l'assistance aux populations de la bande de Gaza, sous le feu de l'armée israélienne depuis le 7 octobre dernier. (Reportage Gabrielle Tétrault-Farbe, version française Sophie Louet, édité par Blandine Hénault)