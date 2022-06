Principales réactions au Jubilé de platine de la reine Elizabeth

LONDRES (Reuters) - Les dirigeants du monde entier ont félicité la reine Elizabeth pour son règne record de 70 ans, jeudi, lors de la première des quatre journées de célébrations nationales organisées en Grande-Bretagne pour commémorer son règne.

* EMMANUEL MACRON, PRÉSIDENT FRANÇAIS

"Vous êtes le fil d'or qui lie nos deux pays, la preuve de l'amitié indéfectible entre nos nations".

"Vous avez été une présence constante et une source de sagesse pour les dirigeants de nos deux pays".

* JOE BIDEN, PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS

"Jill et moi souhaitons à Votre Majesté une joyeuse célébration du Jubilé de platine. Au nom des États-Unis, félicitations à la reine Elizabeth II pour ces 70 années sans précédent au service du Royaume-Uni et du Commonwealth et merci pour votre amitié envers le peuple américain."

* LE PAPE FRANÇOIS

"À l'occasion joyeuse de l'anniversaire de Votre Majesté, et alors que vous célébrez cette année de jubilé de platine, je vous adresse mes salutations cordiales et mes bons vœux, ainsi que l'assurance renouvelée de mes prières pour que Dieu tout-puissant vous accorde, ainsi qu'aux membres de la famille royale et à tout le peuple de la nation, des bénédictions d'unité, de prospérité et de paix."

* BARACK OBAMA, ANCIEN PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS

"Votre vie a été un cadeau, non seulement pour le Royaume-Uni, mais aussi pour le monde entier. Et c'est avec gratitude pour votre leadership et la gentillesse que vous avez montrée à moi et à ma famille que je dis, que la lumière de votre couronne continue à régner en maître."

* THERESA MAY, ANCIENNE PREMIÈRE MINISTRE BRITANNIQUE

"Pendant 70 ans, Sa Majesté a été inébranlable dans son altruisme, dans son dévouement au devoir & dans son engagement envers son pays. Pour cela, nous disons simplement : merci, Madame. God Save The Queen"

* JOHN MAJOR, ANCIEN PREMIER MINISTRE BRITANNIQUE

"Je ne peux penser à aucune autre personnalité publique, aucune autre célébrité, aucun autre président (...) qui aurait pu rester aussi populaire.

"Sa vie a été jouée en public, les hauts, les bas, les bons et les moins bons moments. La Reine a représenté notre meilleur visage pendant plus de 70 ans."

(Michael Holden et Raissa Kasolowsky, version française Lou Phily, édité par Kate Entringer)