Principales réactions à l'international à la victoire de l'extrême droite aux Pays-Bas

PARIS, 23 novembre (Reuters) - Le Parti pour la liberté (PVV, extrême droite), dirigé par Geert Wilders, a remporté mercredi les élections législatives aux Pays-Bas, une victoire qui devrait avoir d'importantes répercussions dans le pays et en Europe avant les élections européennes prévues l'an prochain. Voici les principales réactions à l'international : * BRUNO LE MAIRE, MINISTRE FRANCAIS DE L'ÉCONOMIE La victoire électorale de l'extrême droite aux Pays-Bas est "la conséquence de toutes les craintes et les inquiétudes qui se manifestent en Europe depuis plusieurs années", a estimé jeudi Bruno Le Maire sur franceinfo. "Craintes face à la guerre en Ukraine, craintes face au risque de déclassement économique européen par rapport à la Chine et aux Etats-Unis et craintes face aux flux migratoires, ça se traduit par des poussées extrémistes partout en Europe", a-t-il dit. "Mais les Pays-Bas ne sont pas la France", a-t-il ajouté. "La seule leçon, c'est qu'il faut continuer à obtenir des résultats pour les Français." * MARINE LE PEN, DÉPUTÉE DU RASSEMBLEMENT NATIONAL "Je me félicite de la victoire de Geert Wilders et de son mouvement, qui sont des alliés du Rassemblement national. Beaucoup de peuples en Europe veulent maîtriser l'immigration massive et anarchique, et contestent le fonctionnement actuel de l'UE", a écrit jeudi Marine Le Pen sur X (anciennement Twitter). * RAPHAEL GLUCKSMANN, DÉPUTÉ EUROPÉEN ALLIANCE PROGRESSISTE DES SOCIALISTES ET DÉMOCRATES "L'Union européenne fait face à des crises immenses. On a la guerre qui a fait son retour sur notre territoire. On n'a jamais eu autant besoin de l'Union européenne. Et élections après élections, on voit l'extrême droite remporter des succès immenses", a déclaré Raphaël Glucksmann sur France 2. "On voit un personnage, M.Wilders, qui a fait campagne non seulement contre les musulmans, contre l'immigration, mais aussi contre le pacte vert européen, la transition écologique, et pour un référendum de sortie des Pays-Bas de l'Union européenne". "L'Union européenne est en danger externe et interne. Il y a une conjugaison de menaces qu'on a sûrement jamais vu dans notre histoire européenne". * VIKTOR ORBAN, PREMIER MINISTRE DE LA HONGRIE "Le vent du changement est là ! Félicitations à Geert Wilders pour sa victoire aux élections néerlandaises !", a écrit Victor Orban sur X. * TOM VAN GRIEKEN, PRÉSIDENT DU PARTI BELGE d'EXTREME DROITE VLAAMS BELANG "Je tiens à féliciter Geert Wilders pour sa victoire. Il est clair que la population aspire à un véritable changement. Non seulement aux Pays-Bas, mais aussi en Flandre. Des partis comme le nôtre sont en train de voir le jour dans toute l'Europe !", a déclaré Tom van Grieken dans un communiqué. * SANTIAGO ABASCAL, PRÉSIDENT DU PARTI POPULISTE ESPAGNOL VOX "De plus en plus d'Européens demandent dans les rues et dans les urnes que leurs nations, leurs frontières et leurs droits soient défendus", a écrit Santiago Abascal sur X. * MATTEO SALVINI, VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL ITALIEN ET SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA LIGUE "Félicitations à notre ami Geert Wilders, leader du PVV et allié historique de la Ligue, pour cette extraordinaire victoire électorale. Une nouvelle Europe est possible", a dit Matteo Salvini sur X. (Reportage Charlotte Van Campenhout et Bart Meijer, Blandine Hénault pour la version française avec la contribution de Jean-Stéphane Brosse, édité par Kate Entringer)