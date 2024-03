Primaires : Donald Trump donné victorieux du caucus du Dakota du Nord

Primaires : Donald Trump donné victorieux du caucus du Dakota du Nord













5 mars (Reuters) - Donald Trump a remporté lundi le caucus du Parti républicain dans le Dakota du Nord, selon les projections de l'institut Edison Research, obtenant une nouvelle victoire face à son ultime rivale Nikkei Haley dans la course à l'investiture du parti pour l'élection présidentielle américaine de novembre. Hormis dans la capitale fédérale Washington, qu'il décrit comme un marécage, Donald Trump est jusqu'à présent sorti victorieux de toutes les étapes des primaires républicaines. Il est attendu que l'ancien président sorte à nouveau en tête du "Super Tuesday", ce mardi, lors duquel quinze Etats et un territoire américains voteront simultanément - le calendrier le plus chargé au cours de ce processus d'investiture. (Rédigé par Tim Reid à Washington; version française Jean Terzian)