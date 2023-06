Prigojine (Wagner) s'oppose toujours à la signature de contrats avec le ministère de la Défense russe

MOSCOU (Reuters) - Le chef du groupe paramilitaire Wagner, Evguéni Prigojine, a réaffirmé mercredi le refus de ses combattants de signer des contrats avec le ministère russe de la Défense, en dépit des déclarations la veille du président Vladimir Poutine qui a jugé ces accords nécessaires. Dans un rare moment de défiance publique à l'encontre du chef du Kremlin, Evguéni Prigojine a déclaré qu'"aucun des combattants de Wagner n'(était) prêt à emprunter de nouveau le chemin de la honte, et c'est pourquoi ils ne signeront pas les contrats". Lors d'une intervention télévisée mardi, Vladimir Poutine a appuyé la demande du ministère de la Défense, qui souhaite que les combattants "volontaires" en Ukraine s'engagent par contrat avec lui, une demande perçue comme un moyen d'affirmer le contrôle du gouvernement sur Wagner. En échange de la signature des contrats, Poutine a fait valoir que les combattants auraient droit à des aides sociales. Evguéni Prigojine a indiqué mercredi qu'il pensait qu'un "compromis" pourrait être trouvé entre Vladimir Poutine et le Parlement pour permettre aux mercenaires de Wagner de bénéficier de ces aides réservées aux soldats. (Reportage Reuters, version française Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)