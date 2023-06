Prigojine (Wagner) assure qu'il ne voulait pas renverser le pouvoir russe après sa mutinerie

(Reuters) - Le dirigeant du groupe paramilitaire Wagner, Evguéni Prigojine, a assuré lundi que sa mutinerie lancée samedi, puis avortée en fin de journée, n'avait pas pour objectif de renverser le pouvoir russe. Dans un message de 11 minutes publié sur la messagerie Telegram, Evguéni Prigojine déclare que l'objectif de son coup de force vers Moscou était d'empêcher la destruction de Wagner et de protester contrer l'inefficacité du commandement militaire russe en Ukraine. (Rédigé par Kevin Liffey, Blandine Hénault pour la version française)