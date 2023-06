Prigojine (Wagner) assure qu'il ne voulait pas renverser le pouvoir russe

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le dirigeant du groupe paramilitaire Wagner, Evguéni Prigojine, a assuré lundi que sa mutinerie lancée samedi, puis avortée en fin de journée, n'avait pas pour objectif de renverser le pouvoir russe. Dans un message audio de 11 minutes publié sur la messagerie Telegram, Evguéni Prigojine déclare que l'objectif de son coup de force vers Moscou était d'empêcher la dissolution de Wagner et de protester contrer l'inefficacité du commandement militaire russe en Ukraine. Selon lui, le groupe paramilitaire privé devait disparaître à la date du 1er juillet, conformément au décret signé ce mois-ci par sa bête noire, le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, qui prévoit l'intégration de ses mercenaires dans l'armée régulière. "Le but de notre marche (vers Moscou) était d'empêcher la destruction de Wagner", dit Evguéni Prigojine, qui ne s'était pas exprimé publiquement depuis qu'il a ordonné à ses troupes de rentrer dans leurs camps samedi soir, officiellement pour "éviter un bain de sang". Le fondateur du groupe Wagner ne dit pas explicitement qu'il a obtenu gain de cause mais il affirme que seuls 2% de ses combattants ont accepté de se placer sous les ordres du ministère de la Défense. Il accuse à nouveau l'armée russe d'avoir bombardé un camp de Wagner en Ukraine et d'y avoir tué une trentaine de ses mercenaires la semaine dernière, sans en apporter la preuve. C'est ce qui a déclenché selon lui sa "marche pour la justice". Evguéni Prigojine qualifie Wagner de force militaire la plus efficace en Russie "et même dans le monde" et présente la prise de la ville de Rostov-sur-le-Don, quartier général de l'opération militaire russe en Ukraine, comme la preuve de cette efficacité. POUTINE TOUJOURS MUET "Nous avons fait une démonstration, comme cela aurait dû être fait le 24 février 2022", quand l'armée russe a lancé une offensive contre Kyiv qui se voulait éclair mais a totalement échoué, lance le patron de Wagner, adressant une nouvelle pique à Sergueï Choïgou et au chef d'état-major de l'armée, Valéry Guerassimov. "Nous n'avions pas pour objectif de renverser le régime en place et le gouvernement légalement élu", insiste-t-il à l'intention cette fois du président Vladimir Poutine, dont il a longtemps été proche mais qui l'a accusé samedi du crime de "trahison". Evguéni Prigojine ne dit pas où il se trouve, deux jours après avoir annoncé son départ pour la Biélorussie après ce qui a été présenté comme une médiation du président biélorusse Alexandre Loukachenko. Selon les agences de presse officielles russes, l'enquête criminelle ouverte la semaine dernière contre le patron de Wagner n'a pas été refermée, contrairement à ce qui avait été dit samedi soir. Le Premier ministre russe Mikhaïl Michoustine a reconnu lundi, lors d'une réunion gouvernementale retransmise à la télévision, que la mutinerie de Wagner avait constitué un "défi pour la stabilité" du pays et appelé les Russes à faire bloc derrière Vladimir Poutine. Le président russe n'a plus fait aucune déclaration publique depuis son discours à la Nation au ton crépusculaire prononcé samedi matin, alors que les colonnes de Wagner remontaient vers Moscou. Le Kremlin a diffusé lundi matin une vidéo montrant le chef de l'Etat féliciter des industriels, sans préciser la date à laquelle elle a été tournée. Vladimir Poutine n'y fait aucune allusion à la mutinerie. (Rédigé par Kevin Liffey, Blandine Hénault et Tangi Salaün pour la version française)