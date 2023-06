Prigojine va s'installer en Biélorussie, dit le Kremlin

Crédit photo © Reuters

MOSCOU (Reuters) - Evguéni Prigojine, chef de la milice paramilitaire Wagner, va se rendre en Biélorussie dans le cadre d'un accord conclu par le président biélorusse Alexandre Loukachenko afin de mettre fin à une rébellion contre l'état-major de l'armée russe, a annoncé le Kremlin samedi. Le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, a précisé qu'Alexandre Loukachenko avait proposé sa médiation, avec l'accord de son homologue russe Vladimir Poutine, en raison de ses liens personnels avec Evguéni Prigojine depuis une vingtaine d'années. (Rédigé par Kevin Liffey, version française Bertrand Boucey)