Prigojine réapparaît dans une vidéo et affirme se trouver en Afrique

(Reuters) - Le chef du groupe paramilitaire russe Wagner, Evguéni Prigojine, a publié lundi sa première vidéo depuis sa tentative avortée de mutinerie à la fin du mois de juin, un document dans lequel il affirme se trouver en Afrique. Sur ces images diffusées sur des chaînes Telegram affiliées au groupe Wagner, l'homme d'affaires apparaît debout dans une zone désertique, en tenue de camouflage, un fusil à la main. Au loin, on peut apercevoir des hommes armés et une camionnette. Reuters n'a pas été en mesure de géolocaliser la vidéo ni de vérifier la date à laquelle elle a été filmée. "La température est de +50 - comme nous l'aimons. La SMP (société militaire privée) Wagner rend la Russie encore plus grande sur tous les continents, et l'Afrique plus libre", dit-il dans la vidéo. Evguéni Prigojine ajoute que Wagner, qui recrute des mercenaires, "accomplira les tâches qui lui ont été confiées". Le groupe paramilitaire est déjà présent au Mali, pays voisin du Niger, où ses combattants ont été engagés en 2021 par la junte militaire pour lutter contre les groupes islamistes. Les pays occidentaux présents au Niger dans le cadre d'opérations anti-djihadistes craignent que la junte au pouvoir à Niamey depuis le coup d'Etat du 26 juillet se tourne aussi vers les troupes de Wagner. Le président russe Vladimir Poutine a appelé à un retour à l'ordre constitutionnel au Niger, tandis qu'Evguéni Prigojine s'est félicité du coup d'État. Outre le Mali, Wagner est actif en République centrafricaine et en Libye. Les pays occidentaux affirment que le groupe est également présent au Soudan, ce qu'il nie. (Reportage Maxim Rodionov et Estelle Shirbon ; version française Kate Entringer, édité par Jean-Stéphane Brosse)