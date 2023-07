Prigojine est en Russie, dit le président biélorusse Loukachenko

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le dirigeant de la milice privée Wagner, Evguéni Prigojine, se trouve à Saint-Pétersbourg, en Russie, a déclaré jeudi le président biélorusse, Alexandre Loukachenko. Alexandre Loukachenko avait annoncé le 27 juin qu'Evguéni Prigojine était arrivé sur le territoire biélorusse au terme d'un accord conclu avec Moscou après le coup de force des paramilitaires de Wagner. Il a toutefois déclaré jeudi à des journalistes : "en ce qui concerne Prigojine, il est à Saint-Pétersbourg. Il n'est plus sur le territoire de la Biélorussie". L'accord conclu avec le pouvoir russe prévoyait également la possibilité pour les membres de Wagner qui ne souhaitaient pas être incorporés à l'armée russe de s'installer en Biélorussie et il n'est pas remis en question, a dit Alexandre Loukanchenko. Un convoi de mercenaires du groupe Wagner a fait trembler le pouvoir russe le 24 juin dernier lorsqu'ils ont pris la direction de Moscou après avoir appelé à l'insurrection contre les chefs de l'armée russe. Evguéni Prigojine a finalement mis fin à leur progression en fin de journée "afin d'éviter un bain de sang". La conclusion d'un accord avec le Kremlin n'a toutefois pas éteint les poursuites ouvertes contre lui par la justice russe. Citant des sources non identifiées, plusieurs médias russes ont rapporté fin juin qu'il était toujours sous le coup d'une enquête du Service de sécurité fédéral (FSN). (Reportage par Reuters, version française Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault et Kate Entringer)