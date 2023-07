"Prigojine est en Russie", dit le président biélorusse Loukachenko

6 juillet (Reuters) - Le dirigeant de la milice privée Wagner, Evguéni Prigojine, se trouve à Saint-Pétersbourg, en Russie, a déclaré jeudi le président biélorusse, Alexandre Loukachenko. Alexandre Loukachenko avait annoncé le 27 juin qu'Evguéni Prigojine était arrivé sur le territoire biélorusse au terme d'un accord conclu avec Moscou après le coup de force des paramilitaires de Wagner. Il a toutefois déclaré jeudi à des journalistes : "en ce qui concerne Prigojine, il est à Saint-Pétersbourg. Il n'est plus sur le territoire de la Biélorussie". (Reportage par Reuters, version française Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)